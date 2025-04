Está no ar! Itaipu lança portal mais moderno e com novas funcionalidades

Foz do Iguaçu - A Itaipu Binacional lança, nesta sexta-feira (25), seu novo portal na internet. O site, mais moderno, responsivo e com visual renovado, foi pensado para oferecer uma experiência de navegação mais intuitiva. Ele facilita o acesso às informações da maior geradora de energia limpa e renovável do planeta.

A novidade contempla três versões: uma em português, para a margem brasileira (www.itaipu.gov.br); uma em espanhol, para a margem paraguaia (www.itaipu.gov.py) – que vai estar no ar em breve. E uma em inglês, no formato de landing page, focada em eventos e audiências internacionais (www.itaipu.energy) – essa última já está no ar desde 2022.

O novo portal representa um avanço importante no compromisso de Itaipu com a transparência e a comunicação acessível. Com design mais harmônico e foco na usabilidade, a ferramenta facilita a busca por conteúdo. Além disso, permite maior integração com as plataformas digitais, como WhatsApp e Telegram, favorecendo o compartilhamento de informações nas redes sociais.

Declarações e Impacto do Novo Portal

De acordo com o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, o novo site resulta da dedicação e do alinhamento estratégico das equipes de comunicação do Brasil e do Paraguai. “Esse projeto vinha sendo idealizado há anos e só foi possível graças ao esforço conjunto das duas margens. Agora, temos uma plataforma que traduz melhor a dimensão binacional da Itaipu. Ao mesmo tempo, ela se comunica de forma mais clara com diferentes públicos, reforçando nossa missão institucional”, afirmou.

A chefe da Assessoria de Comunicação Social da Itaipu, Ana Paula Hedler, explica que o portal foi pensado para o perfil atual dos usuários. Estes acessam a internet majoritariamente pelo celular e estão acostumados com a linguagem das redes sociais. “Trata-se de um site mais bonito, mais leve, que facilita a navegação tanto para quem produz conteúdo quanto para quem busca informações. Estamos oferecendo à população um espaço mais transparente, intuitivo e acessível. O site possui recursos modernos e integração direta com canais de comunicação digital”, destacou.