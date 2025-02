Espaço ao lado da rodoviária ganhará Praça da ciência, inovação e tecnologia ainda este ano

Cascavel - Os terrenos grandiosos que ficam em frente à Prefeitura de Cascavel, vizinhando com o terminal de transbordo Oeste e a rodoviária vêm sendo palco de uma grande transformação nos últimos anos – e vem mais por aí.

O terminal Oeste mudou para a nova estrutura no espaço ao lado, e a antiga agora abriga a estação Hub One: espaço criado para a tecnologia. Há poucas semanas, pertinho dali, o Ministério Público inaugurou sua nova e grandiosa sede – preenchendo os espaços em que antes só tinham grama e a rodoviária está passando por uma reforma completa, que vai modernizar ainda mais a paisagem da região Oeste, melhorando o atendimento aos passageiros e o fluxo de veículos que é intenso nas imediações.

E é ali, no ‘gramadão’ da rodoviária que será construída a Praça da ciência, inovação e tecnologia Hub One que tem como objetivo divulgar e popularizar a ciência e tecnologia, sendo instrumentos fundamentais para o crescimento econômico, a geração de emprego, renda e qualidade de vida, promovendo acesso e apropriação do conhecimento para melhoria do ensino de ciência nos níveis infantil, fundamental, superior e profissionalizante em Cascavel e no Paraná.

O local

O local selecionado para implantação da praça fica ao lado da rodoviária, na continuidade da Rua São Paulo (perto do Hub) na esquina com a Rua JK, com facilidade de acesso de professores, estudantes, comunidade local e visitantes que chegam a Cascavel.

Projeto

Este é um projeto idealizado pelo Município de Cascavel, coordenado pelo Parque de Agroinovação Fundetec, conta como Interveniente o Instituto Federal do Paraná e parceiros como o Governo do Paraná, Secretaria de Inovação e Modernização e Transformação Digital, Fundação Araucária, Secretaria de Ciência e Tecnologia do Paraná, Secretaria Estadual de Ambientes Promotores de Inovação – SEPARTEC. Também, apoiam a Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de Inovação que vão auxiliar no planejamento Anual de atividades ao público alvo do projeto. Serão desenvolvidas oficinas, aulas demonstrativas de ensino nas áreas de ciência, inovação e tecnologia para crianças, jovens e adultos.

Recursos

O valor da obra é de R$509.981,33 sendo que através da chamada pública 20/2023 do Governo do Paraná, Fundação Araucária, Secretaria da Ciência e Tecnologia do Paraná e Secretaria de Inovação, Modernização e Transformação Digital, foram aprovados recursos de R$330.191, 35 com contrapartida municipal de R$179.789,98.

O projeto está em fase final de elaboração e cotação e a previsão que a licitação das obras aconteça entre abril e maio de 2025, para que as obras comecem a ser executadas e os equipamentos instalados entre junho e agosto também deste ano. Os equipamentos lúdicos e temáticos (confira no Box) já tiveram suas licitações finalizadas. A Praça permitirá aos visitantes – por meio dos seus equipamentos lúdicos – estimular o conhecimento humano, na progressão de habilidades e no processo não formal nas áreas de anatomia, astronomia, eletromagnetismo, fluidos, matemática, ótica, mecânica, acústica, termodinâmica e elementos gráficos.

Ainda, a aplicação destas novas abordagens quer incentivar jovens a considerar carreiras em ciência, tecnologia, engenharia e matemática ajudando a preencher a lacuna de habilidades e competências aos estudantes que serão complementadas por ações da Estação da Inovação por meio do programa PROGETTI.

Projeto Equipamentos lúdicos:

Alvo giratório