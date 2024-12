“Educação pelo bolso” não tem efeito e multas seguem crescendo em Cascavel

Cascavel – E o desrespeito ao trânsito voltou a subir com um novo salto de multas. Nesta semana a Transitar divulgou os dados de multas do mês de novembro que apontou novamente um aumento em comparação ao mês anterior que tinha tido uma ligeira queda na quantidade de infrações. Além disso, neste segundo semestre, novembro teve o maior número de multas até agora. Assim, a velha máxima de que “quando dói no bolso a lição é aprendida”, não tem sido levada a efeito em Cascavel.

De acordo com os dados do boletim da autarquia de trânsito que foram publicados no Diário Oficial do Município, novembro registrou 12.051 infrações um aumento de cerca de 10% em comparação a outubro que fechou com 10.945 multas. No acumulado do ano, os radares flagraram 118.924 mil infrações, sendo 61,2 mil de excesso de velocidade, 38.695 de conversão à esquerda, 16.785 avançar sinal vermelho, 955 de parar em cima de faixa de pedestres.

Faixa exclusiva

Na comparação entre as infrações, todos os cinco tipos flagrados pelos radares tiveram aumento, mas o que chamou mais atenção é o grande aumento da autuação pelo artigo 184 de transitar na faixa ou na via exclusiva do transporte público. Este tipo de infração saltou de 71, em outubro, para 672 em novembro, metade da quantidade acumulada durante o ano todo que está em 1.289 autuações.

As vias da cidade contam com 47 radares ativos que flagram as principais infrações de trânsito como trafegar em velocidade acima da permitida, fazer à conversão à esquerda irregularmente, furar o sinal vermelho, parar sobre a faixa de pedestres e até trafegar sobre a faixa exclusiva do transporte público.

“Olheiros”

Segundo o diretor do Departamento de Gestão de Trânsito da Transitar, Jorge Pinheiro, a autarquia trabalha sempre para não multar, mas os radares são “olheiros do trânsito” e importantes para prevenir e, principalmente, evitar acidentes, provocados muitas vezes pelo excesso de velocidade e avanço de sinal vermelho. Os equipamentos eletrônicos foram colocados em locais específicos após um levantamento estatístico no local em virtude dos dados de acidentes graves.

“Os radares são realmente para que as pessoas se conscientizem e busquem não exceder os limites de velocidade para a via e com isso evitar os acidentes e vítimas, visando um trânsito mais seguro para todos que trafegam pelas ruas de toda a cidade, tanto no bairro quanto no centro, não somente para os condutores de veículo, mas também para os pedestres”, disse.

Além do excesso de velocidade e avanço do sinal vermelho, radares também flagram o tráfego trafegar sobre a faixa exclusiva do transporte público

Rodovida: PRF reforça fiscalização de alcoolemia no feriado de “Ano Novo”

Cascavel – A PRF (Polícia Rodoviária Federal) mantém o reforço na fiscalização para as festas de fim de ano e iniciou sexta-feira (27), a “Operação Ano Novo” nas rodovias federais de todo o país que prossegue até a meia noite do dia primeiro do ano. Os policiais vão intensificar a fiscalização de alcoolemia já que o aumento dos sinistros de trânsito provocados pelo consumo de álcool é um dos motivos para o reforço na fiscalização. Entre janeiro e novembro foram registrados 3507 sinistros, 7% a mais do que no mesmo período do ano passado.

Desde 2008, a Lei Seca estabelece tolerância zero para a mistura álcool e direção. A legislação proíbe qualquer quantidade de álcool no organismo de quem conduz veículos e considera infração gravíssima de trânsito, artigo 165, com a suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) por 12 meses. A partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido, a embriaguez ao volante é crime, com pena de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de ter a permissão ou habilitação para dirigir.

A Operação Ano Novo é mais uma das ações realizadas pela PRF no âmbito do Programa Rodovida, lançado este mês. Até o feriado de carnaval, o objetivo das instituições responsáveis pela fiscalização no trânsito, integrantes do SNT (Sistema Nacional de Trânsito) é garantir a segurança viária, com a redução no número de mortes e feridos nas rodovias brasileiras.