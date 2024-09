Ecopark Morumbi recebe ampliação do espaço de lazer e preservação ambiental

A preservação do meio ambiente, aliada a um espaço de lazer para a comunidade, é a combinação oferecida pelo Ecopark Morumbi, cuja ampliação foi oficialmente inaugurada nesta sexta-feira (27), em Cascavel. São mais de 50 mil metros quadrados de área de lazer para a comunidade, somando-se aos 91 mil metros quadrados já existentes e concluídos em 2018, na primeira fase do projeto.

O prefeito Leonaldo Paranhos destacou que, além do parque, o entorno também recebeu melhorias, com pavimentação e galerias. “Tudo foi feito com muito carinho, inclusive a plantação de novas árvores. Essa estrutura será utilizada e cuidada pela população. Estamos concluindo a segunda parte do Ecopark Morumbi, passando a contar com aproximadamente 140 mil metros quadrados,estou muito feliz.”, afirma o prefeito.

O secretário de Meio Ambiente, Ailton Lima, ressalta o ganho ambiental com a extensão do parque. “Esta é uma ferramenta ambiental de sustentabilidade, pois o Ecopark, além de promover o bem-estar, o lazer e a empatia ambiental da comunidade, também é uma estrutura de apoio, oferecendo segurança hídrica, especialmente à Sanga Amabai, que é o córrego que passa ao lado do parque”, explica o secretário.

O investimento na obra é de R$ 6,9 milhões.

Fonte: Secom