Dois jovens do Oeste morrem em acidente na BR-277

Um grave acidente ocorrido na manhã deste domingo (1º) na BR-277, em Prudentópolis, resultou na morte de dois jovens moradores do Oeste do Paraná. As vítimas, de 24 e 23 anos, identificados como Robson e Ismael Lunkes eram naturais de Missal e estavam retornando de um evento de motocicletas em Campina Grande do Sul.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu próximo ao Posto do Relógio. O veículo em que os jovens estavam, uma caminhonete S10 com placas de Toledo, saiu da pista e tombou no canteiro central da rodovia.