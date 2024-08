Dia dos Pais: Pesquisa indica preferências de compras em Cascavel

Seiscentos consumidores de Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Francisco Beltrão, Cascavel e Londrina foram ouvidos dias atrás pela DataCenso, a pedido da Faciap, para saber quais são as expectativas do consumidor para as compras ao Dia dos Pais, que será comemorado no domingo, 11 de agosto. O tíquete médio, em Cascavel, deverá chegar a R$ 209,36, um dos três maiores do Estado, perdendo apenas para Ponta Grossa e Londrina, estimado em R$ 212.

Dos consumidores ouvidos em Cascavel, 68% disseram que pretendem comemorar a data com almoço em casa. Nove por cento pretendem viajar com a família e 8% confraternizar em almoço em restaurante. Os principais motivos da escolha do presente são para 42% as necessidades do pai, para 34% os interesses e passatempos do patriarca e para 25% o estilo de vida que ele leva. Sessenta e um por cento dos entrevistados disseram que darão prioridade ao comércio local em suas aquisições.

Presente tradicional será preferência de 51% e surpresa para 49%. Do universo entrevistado, 84% disseram que pesquisam antes de decidir pela compra e 75% desses buscam informações e detalhes do produto desejado pela internet, e 32% pessoalmente nas lojas físicas. A compra é feita com antecedência por 60% dos ouvidos. As lojas virtuais serão o ambiente das aquisições para 44% dos aferidos no levantamento; 34% as lojas físicas e 20% comprarão em shoppings. Quanto ao pagamento, 54% utilizarão cartão, 16% dinheiro e 13% Pix.

Preferências

Os produtos preferidos serão os seguintes: roupas (53% dos entrevistados), calçados (15%), perfumes e cosméticos (15%), acessórios (13%) e cestas de alimentos em geral (8%). Dos consumidores entrevistados em Cascavel, 71% foram mulheres da faixa etária de 26 a 45 anos. Por fim, 43% dos entrevistados expressaram preocupação com a economia nos próximos meses, o que pode impactar o comportamento de compra e destaca a importância de ofertas e promoções atrativas para manter as vendas em alta, segundo apurou a DataCenso.