Despedida: 18 famílias informaram que não farão velório no Centro de Eventos

Prefeitura reforça que VoePass é responsável por informações e translado das vítimas

A administração do Aeroporto Regional do Oeste – Coronel Adalberto Mendes da Silva, em Cascavel, esclarece que as informações sobre o translado das vítimas do voo 2283 é de responsabilidade da Companhia Voepass, assim como o suporte médico e psicológico aos familiares. Um plano de emergência foi implementado pelo aeroporto logo após o acidente com […]