Denunciado por espancar e matar deficiente 'pega' 12 anos de prisão

Em Paranaguá, no Litoral do estado, o Tribunal do Júri condenou a 12 anos de reclusão em regime inicial fechado um réu denunciado pelo Ministério Público do Paraná pela morte de um homem na Praia de Fora, na Ilha do Mel, em 27 de dezembro de 2020.

A vítima, pessoa com deficiência intelectual, foi espancada violentamente com diversos golpes e joelhadas na cabeça e acabou morrendo por causa das agressões.

Os jurados reconheceram a tese sustentada pelo MPPR de que o homicídio foi qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima.

Seguindo recente entendimento do Supremo Tribunal Federal – que, em decisão deste mês, reconheceu a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, autorizando a imediata execução da condenação imposta –, o réu saiu preso ao final do julgamento, sem a possibilidade de recorrer em liberdade.

Fonte: MPPR