Demorou, mas a Anac, enfim, decidiu proteger os passageiros

Cascavel - “A suspensão gera um sentimento inicial de revolta. Porque essa decisão não aconteceu antes? Porque só está acontecendo agora? mas também de alívio, de que outras famílias não vão sentir a dor que a gente está sentindo. Talvez esse seja o primeiro passo para não acontecer o que aconteceu com os nossos familiares. Então, um misto de revolta e alívio, mas uma sensação de que estamos no caminho certo, que as nossas dúvidas com o tempo e da forma correta, da forma legal, serão respondidas”.

A afirmação é da Bianca Faller, primeira tesoureira da Associação dos Familiares das Vítimas do Voo 2283, que acompanha de perto as notícias que se tornaram destaque desde a semana passada com a notícia da suspensão temporária da Voepass, por ausência de capacidade de garantir a segurança dos seus passageiros. A reportagem do Jornal Hoje Express conversou com ela, que representa centenas de pessoas que perderam seus entes queridos no dia 9 de agosto do ano passado, com a queda do Voo 2283, que decolou de Cascavel com destino ao Aeroporto de Guarulhos, mas caiu na cidade de Vinhedo (SP).

Fiscalização dura!

Faller disse que o grupo acompanhou as reuniões que ocorreram no Senado Federal e pediram rigidez no processo, atenção redobrada e mais fiscalização porque não desejam para ninguém o sentimento que hoje carregam. “O que fica é um sentimento de revolta muito grande por não ter sido visto antes que talvez tivessem eventuais falhas na manutenção, nas aeronaves e que talvez uma decisão de suspensão tivesse impedido os nossos familiares de entrarem naquele voo e acontecer o que aconteceu. Mas também é um alívio que essa medida foi tomada e que eles estão atentos”, disse.

Sobre a afirmação da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) que manifestou que a decisão de suspender as operações da Voepass tem vínculo com o acidente de Voo 2283, os familiares acreditam que as razões da fundamentação da decisão realmente não são atribuídas ao acidente, mas ressaltam que se não tivesse a operação assistida instaurada em razão do acidente, talvez não tivessem sido identificadas as irregularidades e falhas no sistema de segurança que comprometem o fator principal do voo: a segurança.

Entretanto, para Bianca Faller, “existe uma correlação sim”. A operação assistida só foi implementada pela Anac depois que aconteceu a tragédia e foi por meio dela que a decisão foi tomada. A agência determinou que a Voepass fizesse algumas alterações e mudanças, junto com medidas cautelares para a segurança e foi constatado, em fevereiro, que a empresa não adotou as medidas o que coloca a segurança dos voos em risco – outra vez!

“Antes tarde do que nunca”

Bianca Faller contou que nesta semana a diretoria da Associação esteve reunida com a Anac, para entender a decisão da suspensão da Voepass sete meses depois do acidente. Durante o encontro, a Agência reiterou que a decisão não há vínculo (“castigo”) entre a decisão e o acidente, mas foi resultado da operação assistida na empresa, realizada de outubro até fevereiro que constatou as falhas que comprometiam os sistemas de segurança da empresa. “Nosso questionamento que ficou, e inclusive foi apresentado, será que se não houvesse acontecido à tragédia, teria sido realizada essa operação assistida mais de perto da empresa?”, questionou.

Durante o encontro a diretoria também apresentou questionamentos técnicos dos processos de denúncia envolvendo a empresa, em relação à aeronave que caiu, como falhas no sistema de manutenção, no sistema de antigelo e degelo. A Anac informou que todas as denúncias foram investigadas e que foram sanadas as irregularidades pela empresa e que, inclusive o treinamento de todos os profissionais envolvidos no voo estava em dia.