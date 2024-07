Dani Alves - como um jogador de futebol se tornou um criminoso

Dani Alves é um dos jogadores mais condecorados da história do futebol. Ele ganhou muitos troféus em todo o mundo. A propósito, na 1xBet você pode fazer qualquer apostas nas principais partidas do mundo do futebol.

Durante muito tempo, Alves foi considerado um modelo a ser seguido. Mesmo aos 39 anos, ele foi junto com a equipe nacional brasileira para o Mundial no Catar. E lá Dani não foi o último jogador da equipe.

No entanto, no início de 2023, a reputação impecável de Alves chegou ao fim. Ele foi preso por suspeita de estupro. O julgamento da antiga lenda do Sevilla, Barcelona e outros clubes durou mais de um ano.

Quanto a Dani Alves, ele acabou sendo condenado a uma pena de prisão. A promotoria exigiu sete anos de prisão para Alves, enquanto a pena máxima na Espanha para estupro é de 12 anos.

Na quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, o tribunal proferiu sua decisão, condenando o brasileiro a quatro anos e meio de prisão. Isso foi um verdadeiro choque para toda a comunidade do futebol. Muitos acreditaram na inocência do jogador até o fim. Assim, é quase certo que ele perderá o apoio dos torcedores de todos os clubes em que jogou.

O que vem a seguir para Alves?

Apesar do veredicto, muitos torcedores ainda honram o jogador como um grande profissional. Em particular, o mesmo Sevilla, Barcelona, PSG e outros clubes com ele na composição ganharam muitos troféus.

Quanto a Alves, a história ainda não está completa. O ex-jogador de futebol pode recorrer ao Supremo Tribunal da Catalunha e ao Supremo Tribunal da Espanha, o que provavelmente fará.

Assim, Dani Alves se juntou à duvidosa companhia de jogadores de futebol que tiveram problemas com a lei. Entre eles, podemos lembrar:

Adam Johnson;

Benjamin Mendy;

Aleksandr Kokorin;

Quincy Promesa.

Todos eles também acabaram na prisão em momentos diferentes, em vez de estarem nos gramados.