Curso capacita apenadas de Goioerê e Campo Mourão para confecção de próteses capilares

MATINHOS E PONTAL Titãs, Michel Teló, Sorriso Maroto e muito mais: Verão Maior Paraná terá 33 shows gratuitos

O Verão Maior Paraná 2024/2025 do Governo do Estado promoverá 33 shows gratuitos nas arenas de Matinhos e Pontal do Paraná entre janeiro e fevereiro. Serão sete finais de semana seguidos com programação musical e grandes nomes da cultura popular brasileira nas praias paranaenses, de 10 de janeiro a 22 de fevereiro. A expectativa é […]