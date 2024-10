Cultura: 1º Festival Literário de Cascavel abre credenciamento de livreiros

A participação no festival é gratuita, e os expositores se comprometem a doar 5% do lucro obtido em livros para o acervo da biblioteca pública. Esses livros serão selecionados e adquiridos conforme orientação da equipe responsável pela biblioteca, garantindo que o material atenda às necessidades e demandas dos leitores locais.

O edital de chamamento público nº 27/2024 regulamenta as condições para a participação no Flic. Podem se inscrever editoras, distribuidoras, livreiros e sebos itinerantes de todo o Brasil. As empresas selecionadas terão direito a um espaço de 3×3 metros no evento, que será fornecido pela Secretaria de Cultura, juntamente com pontos de energia e iluminação adequados para a exposição dos materiais.

O credenciamento, que já está aberto e segue até 25 de outubro, permitirá a participação de até quatro expositores, que terão a oportunidade de comercializar livros de diversos gêneros em espaços especialmente preparados no hall do teatro. Além disso, 5% dos lucros obtidos durante o festival serão revertidos em livros, que serão destinados ao acervo da Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos, fortalecendo ainda mais o acesso à leitura no município.

Condições e documentos exigidos



Entre os requisitos para o credenciamento, os interessados devem apresentar documentação comprobatória, como certidões negativas de débitos fiscais, comprovante de regularidade junto ao FGTS, atestado de capacidade técnica, entre outros documentos descritos no edital. Será dada preferência para as empresas sediadas no município de Cascavel, e a seleção será feita com base em critérios objetivos de documentação e regularidade fiscal.

A análise das inscrições ocorrerá entre os dias 28 e 30 de outubro, e o resultado será divulgado no Diário Oficial do Município até o dia 31 do mesmo mês. Empresas com pendências documentais terão um prazo de até três dias para regularizar sua situação, garantindo a transparência e a lisura do processo de seleção.

Um evento para toda a família



Além da comercialização de livros e do incentivo à leitura, o FLIC também se propõe a ser um evento familiar. Durante o festival, haverá uma programação diversa que incluirá atividades para todas as idades, tornando o Teatro Municipal Sefrin Filho um ponto de encontro cultural.

O evento também contará com a participação de escritores independentes da cidade e de membros da Academia Cascavelense de Letras, que realizarão relançamentos de suas obras, sessões de autógrafos e debates sobre a produção literária no Brasil. Haverá, ainda, uma área dedicada ao projeto “Livrai-nos”, que visa incentivar a produção literária dos autores de Cascavel, proporcionando um espaço para a exposição e venda de suas publicações.

Inscrições e informações



Os interessados em participar do credenciamento devem acessar o edital completo no site oficial da Prefeitura de Cascavel. As inscrições estarão abertas até as 18h do dia 25 de outubro, e a seleção final dos credenciados será publicada até o dia 11 de novembro. Todas as informações referentes ao credenciamento e à participação no Flic poderão ser consultadas na Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos ou pelo e-mail oficial do festival.

Com a realização do 1º Festival Literário de Cascavel, a cidade dá mais um passo na valorização da cultura local, oferecendo um evento acessível e enriquecedor para a população. Mais do que um evento literário, o Flic promete ser um marco na história cultural de Cascavel, reunindo arte, literatura e desenvolvimento social em um só espaço.

Fonte: Secom