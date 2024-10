Corpo de Bombeiros festeja 112 anos com homenagens e entrega de viaturas

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) completou 112 anos nesta terça-feira (8) com solenidade militar no Quartel do Comando-Geral (QCG), em Curitiba. O evento também foi marcado pela entrega de 12 novos veículos à Corporação e pela homenagem do CBMPR a 25 personalidades civis e militares. Participaram representantes das forças de segurança do Paraná, do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa e do Poder Judiciário.

“É um orgulho estar à frente de uma Corporação que tem muita credibilidade junto à população. O Corpo de Bombeiros se mantém atuante e tendo como objetivo aquilo que a gente tem de maior valor, que é a vida”, destacou o coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior, comandante-geral do CBMPR.

Em seu discurso, ele exaltou a história da corporação e valorizou as pessoas que fizeram e fazem parte de cada momento da instituição. “Nossos Bombeiros são mais do que servidores, eles são a representação do compromisso, da coragem e do amor à vida”, ressaltou.

O comandante-geral destacou também o apoio do governador Carlos Massa Ratinho Junior e do secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira. “Hoje, ao celebrarmos 112 anos de história, reafirmamos nosso compromisso com a sociedade paranaense: continuaremos a evoluir, a nos modernizar e a buscar excelência em cada ação, porque o povo do Paraná merece o nosso melhor”, ressaltou.