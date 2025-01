Copel conclui o “censo” e retira 285 toneladas de fios irregulares

Brasil - A Copel acaba de concluir um extenso levantamento sobre as condições em que se encontra a fiação de telefonia e de dados instalada em 3,4 milhões de postes em todo o Paraná. O diagnóstico, chamado de “censo do compartilhamento”, é o primeiro trabalho do tipo no Brasil.

O objetivo é avaliar se os cabos estão instalados de forma regular e detectar fios clandestinos.O “censo do compartilhamento” foi iniciado em 2021 e concluído em 2024, com abrangência de 409 municípios, endo 399 dentro do Estado e dez em áreas de divisa. Apenas em 2024 foram emitidas 37,5 mil notificações em todo o Paraná, resultando na regularização de 1.340 quilômetros de redes.

Segundo o gerente da Divisão de Inventário e Fiscalização do Compartilhamento de Estruturas, Rafael Buckoski, a legislação prevê que as concessionárias de energia devem fazer a fiscalização e emitir notificações como primeiras medidas.

No caso do não cumprimento, o último recurso é o corte dos cabos.A Copel já retirou dos postes 285 toneladas de fiação telefônica irregular. “O processo de notificação para regularização ajuda a evitar que a população fique sem comunicação de dados, sem internet num bairro. Mas as operadoras têm que fazer a sua parte”, explicou o gerente.