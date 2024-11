Copel chega aos 70 anos com geração de energia 100% renovável

A Copel comemora 70 anos de história em um momento de transição e renovação. Em 2024, a companhia alcançou a descarbonização de 100% de sua matriz elétrica. Na prática, isso significa que a Companhia Paranaense de Energia atingiu a meta de 100% de energia renovável baseada em fontes limpas, como hidrelétricas, solar e eólica. Esta meta foi batida um ano antes do prazo previsto, que era 2025.

“Ao consolidar o seu compromisso com os princípios ESG (ambiental, social e de governança), a Copel fortalece o protagonismo como líder de desenvolvimento sustentável do Paraná e do Brasil”, destaca o presidente da empresa, Daniel Slaviero.

A jornada sustentável da companhia se intensificou nos últimos anos com a implementação de políticas rigorosas e metas ambiciosas, voltadas para práticas éticas, proteção ambiental, inclusão social e inovação em energia renovável. “Os ganhos em eficiência operacional devem caminhar lado a lado com a redução de emissões de gases de efeito estufa, pois está nos planos da Copel estar na ponta em sustentabilidade no setor elétrico”, acrescenta Slaviero.

“A Copel reforça seu compromisso com a inovação sustentável ao fornecer ao Sistema Interligado Nacional, em 2024, energia proveniente exclusivamente de fontes renováveis, antecipando uma meta essencial para reduzir impactos climáticos. É um avanço em sua trajetória com uma visão clara de tornar-se referência em sustentabilidade, impulsionando soluções de energia limpa e atingindo uma posição destaque no setor elétrico internacional”, reforçou o diretor de Governança, Risco e Compliance da Copel, Vicente Loiácono Neto.

PRECURSORA EM SUSTENTABILIDADE

A Copel destacou-se como pioneira ao construir grandes usinas hidrelétricas, hoje fundamentais para o Sistema Interligado Nacional (SIN). A jornada começou nos anos 1960, com a usina Chopim I, construída de 1961 a 1965 no Sudoeste do Paraná.

Entre as décadas de 1970 e 1990, a companhia implantou as suas três maiores hidrelétricas, que impulsionaram o desenvolvimento do Paraná com energia limpa. Foz do Areia é a maior delas, com 1.676 megawatts (MW) de potência instalada. Na usina de Salto Segredo (1.260 MW), a Copel elaborou o primeiro estudo de impacto ambiental do setor elétrico (EIA/Rima), em 1986. Já a construção de Salto Caxias, a terceira maior, com 1.240 MW, contou com a implementação de um projeto ambiental amplo. Hoje, a Copel possui 6,5 GW de capacidade instalada e três usinas entre as maiores do Brasil.

Em 1999, a companhia também esteve na vanguarda ao iniciar estudos sobre a viabilidade da energia eólica no Brasil, tornando-se uma das primeiras empresas a empregar a força dos ventos como fonte energética, em Palmas, no Sudoeste do Estado.

DESCARBONIZAÇÃO DA MATRIZ ELÉTRICA

Focada na geração de energia limpa, em outubro de 2023 a Copel protocolou junto ao Ministério de Minas e Energia uma solicitação para devolver a concessão da Usina Termelétrica Figueira à União. A unidade, movida a carvão mineral, já estava “hibernada”. Em 2024, a empresa concluiu o desinvestimento da Usina Termelétrica a Gás de Araucária (UEGA), quando vendeu a totalidade das suas ações.

Ao deixar no passado a geração térmica, a Companhia mira o futuro. A energia obtida a partir dos raios solares passou a compor com maior expressividade a matriz elétrica da empresa.

Em 2021, a Copel colocou em operação a Usina Solar Fotovoltaica Bandeirantes, construída no Norte do Paraná, com potência instalada de 5,36 MWp (megawatt-pico, unidade de potência de energia fotovoltaica).

Já entre 2023 e 2024, a Copel colocou em operação as usinas solares Sarandi, Segredo e Santo Antônio da Platina. As três somam 14,2 MWp de potência instalada. As quatro usinas juntas têm capacidade para atender a cerca 6 mil unidades consumidoras.