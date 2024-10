Copel celebra 70 anos com investimento recorde na infraestrutura elétrica do Paraná

Ao completar 70 anos neste mês de outubro, a Copel celebra, também, o maior investimento de sua história na infraestrutura de distribuição de energia do Paraná. O montante de R$ 2,1 bilhões, que está sendo aplicado em 2024 no Estado, abrange a construção de 20 subestações, ampliação de outras 80 unidades, implantação de novas redes e reforço dos programas Paraná Trifásico e Rede Elétrica Inteligente, que estão modernizando a infraestrutura elétrica para o cliente paranaense.

O amplo pacote de obras leva conforto, qualidade de vida à população e coroa uma história de investimentos no desenvolvimento do Paraná. Fundada em 1954, quando o Estado tinha cerca de 2 milhões de habitantes, a Copel se expandiu para todo o Paraná, que conta hoje com perto de 12 milhões de pessoas.

Ao longo de sete décadas, a companhia deu suporte para o crescimento do Paraná e cresceu junto com o Estado. Hoje atende 395 municípios paranaenses, além de Rio Negro, em Santa Catarina.

Somente em redes de distribuição, são mais de 210 mil quilômetros. É uma extensão equivalente a 5,25 voltas ao redor do planeta. O número de subestações alcança 393, que transformam energia para atender os paranaenses em 5,2 milhões de unidades consumidoras.

Com um histórico que é parte do próprio desenvolvimento do Paraná, a companhia olha para o futuro. A partir de 2019, modernizou as suas operações e concentrou a atuação no setor de energia elétrica.

Para isso, ampliou, como ainda não havia feito na sua história, os investimentos na rede de distribuição de energia do Paraná. Em 2023, transformou-se em uma corporação de capital disperso, o que lhe conferiu mais agilidade para competir no setor elétrico nacional. Agora, passa por um processo de modernização para atuar cada vez mais com foco no cliente, unindo inovação e eficiência.

“O Paraná cresce com a energia da Copel. Neste momento, a companhia vive a fase de maior investimento no seu segmento de distribuição, com aportes relevantes também em geração, transmissão e comercialização de energia elétrica”, ressalta o presidente da Companhia, Daniel Slaviero.

INTEGRAÇÃO DO ESTADO

Quando a Copel foi fundada, em 1954, o Paraná era um estado em rápida expansão, que demandava investimentos em energia para continuar a crescer. Na época, Curitiba era atendida pela Companhia Força e Luz do Paraná e os municípios do Interior contavam com fornecimento de energia local, em grande parte dependente de diesel e outros combustíveis fósseis.

O primeiro município cujo atendimento a Copel assumiu foi Maringá, em 1º de agosto de 1956. Com cerca de 15 mil habitantes, a cidade tinha pouco mais de 1,7 mil unidades consumidoras. Foi a partir do Noroeste do Estado que a jovem empresa começou um trabalho gradual para interligar o Estado. Em 1960, somava 17 municípios sob o seu atendimento, agregando parte do Litoral, do Norte e do Centro-Sul do Estado.

Ao longo da década de 1960, sob o comando do então presidente Pedro Viriato Parigot de Souza, a Copel cresceu e assumiu o atendimento de distribuição de diversas localidades, somando 189 municípios no final do período. Foi nessa época que passou a atender municípios importantes, como Antonina e Morretes (1961), Pato Branco (1963), Francisco Beltrão, Cascavel e Foz do Iguaçu (1966), Umuarama (1967) e Toledo (1969).

Em 1973, a companhia assumiu o atendimento em Curitiba, incorporando a Companhia Força e Luz, e chegou a todo o Paraná.

Ex-presidente da companhia, entre 2010 e 2014, Lindolfo Zimmer, que foi contratado pela empresa nos anos 1960, se lembra da ampliação. “No início, as cidades eram praticamente autônomas, eram pequenas empresas que as abasteciam. Com o tempo, a Copel foi se ampliando, foi adquirindo a companhia Força e Luz, depois Ponta Grossa, depois Londrina, e ficou com a responsabilidade de integrar o Estado todo. E ela o fez, e fez muito bem”, detalha.

Nos anos 1960, a companhia construiu 59 subestações e mais de 5.400 quilômetros de linhas de distribuição e transmissão, que interligaram o Estado. Um dos destaques foi a subestação Campo Comprido (Curitiba), que entrou em operação em 1965, com potência inicial de 100 mil kVA (kilovolt-ampére), e foi a principal unidade da companhia por mais de dez anos.

“A Copel fez muito, porque uniu o Paraná”, sintetiza Paulo Pimentel, ex-governador (1966-1971) e também, ex-presidente da Copel (2003-2005), em entrevista recente para a celebração dos 70 anos da companhia.