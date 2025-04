Radares eletrônicos: balanço aponta que velocidade ainda é o problema

Cascavel - A Transitar divulgou ontem (1º) o balanço de multas aplicadas pelos radares eletrônicos nos dois primeiros meses do ano. Os números demonstram que a velocidade acima do permitido é ainda um grande problema nas vias da cidade que, todos os dias, acabam refletindo em uma grande quantidade de acidentes. Das 19.295 multas aplicadas nos dois meses, 12.034 são deste tipo de infração.

No mês de fevereiro foram emitidas ao todo 6.033 infrações – um pouco acima de janeiro que fechou em 6.001. Infringir o artigo 218 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e a multa é aplicada nos casos em que o motorista trafega entre 20% e 50% acima do permitido, mas em alguns casos eles ainda flagraram uns mais abusados, que passam dos 50% acima da velocidade.

Também aumentou a quantidade de multas de avançar o sinal vermelho, passando de 1610 em janeiro para 1727 em fevereiro, um salto de cerca de 7%. Também teve um pequeno aumento na quantidade de multas por transitar na faixa exclusiva do transporte público, que em fevereiro foi de 673 multas e janeiro havia sido 623 – um aumento de 50 infrações enquadradas pelo artigo 184 do CTB.

Por outro lado, uma das multas que mais eram flagradas na cidade que é a conversão à esquerda teve uma queda significativa. A infração ao artigo 218 do CTB apontou ao todo 1046 multas em fevereiro e 1479 em janeiro, uma queda de 41%. No geral, a quantidade de multas em fevereiro somou 9.530, cerca de 2% a menos do que em janeiro que foi de 9.765.

Diminuição

Para o encarregado do Setor de Gestão de Infrações da Transitar, Ricardo Yamasaki, os números demonstram uma diminuição bem relevante do total de infrações. Sobre a queda da conversão à esquerda, disse que significa que o motorista tem aprendido que nesses locais realmente é proibido fazer a conversão, mas que por outro lado, as infrações de avanço de sinal continuam um número muito alto ainda, ocasionando também muitas vezes sinistros, que é uma preocupação do órgão de trânsito.

Estacionamento regulamentado

Em funcionamento desde julho do ano passado, o novo sistema do EstaR (Estacionamento Regulamentado) de Cascavel também acumulou uma grande quantidade de multas entre janeiro e fevereiro, tendo um aumento significativo em fevereiro. Ao todo, nos dois meses foram aplicadas 2.680 multas, sendo que 990 delas em janeiro e 1.690 em fevereiro, que é quando o veículo ultrapassa mais de duas horas na mesma vaga.