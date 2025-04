Em Cascavel, unidade penal se destaca com capacitação profissional e alta arrecadação

Cascavel - A Penitenciária Industrial Marcelo Pinheiro – Unidade de Progressão (PIMP-UP), localizada em Cascavel, vem ganhando destaque dentro do sistema penitenciário do Paraná. Neste início de 2025, a unidade ocupa a terceira posição entre os estabelecimentos penais da Polícia Penal do Paraná (PPPR) que mais arrecadam com o trabalho prisional.

O grande diferencial da PIMP-UP está na sua abordagem integrada de trabalho e educação, com ênfase na capacitação profissional. A unidade, que possui perfil industrial, tem se destacado por firmar convênios com empresas públicas e privadas. Esses acordos garantem a inserção dos apenados tanto em atividades de trabalho dentro da unidade quanto em atividades externas, contribuindo diretamente para a arrecadação significativa da unidade, além de oferecer oportunidades reais de reintegração social para esses indivíduos.

No mês de janeiro de 2025, a PIMP-UP obteve uma arrecadação total de R$ 358.398,43, conforme dados da Divisão de Produção e Desenvolvimento da PPPR. Desse valor, R$ 280.527,56 foram destinados ao pagamento de salários aos apenados inseridos em atividades de trabalho externas, enquanto R$ 77.870,87 foram recolhidos ao Fundo Penitenciário (FUPEN), que tem, entre outras funções, a responsabilidade de pagar salários para aqueles que trabalham dentro da unidade.

Um comparativo com o mês de janeiro do ano passado aponta para um grande crescimento nas arrecadações. Em 2024, foram R$ 277.827,53 de arrecadação total, sendo R$ 220.060,20 pagos aos apenados inseridos em campos de trabalho cooperados e R$ 57.767,33 destinados ao FUPEN, para custear os salários de apenados implantados em canteiros próprios da PPPR.

Convênios

Atualmente, a PIMP-UP mantém convênios com 20 empresas públicas e privadas que oferecem empregos aos custodiados. Desses, 88 PPL saem diariamente para trabalhar em empresas conveniadas e retornam ao final do expediente. Todos recebem salários de acordo com as normas estabelecidas pela Lei de Execução Penal. Além disso, 16 PPL desempenham tarefas externas dentro da unidade, trabalhando em atividades de manutenção, conservação e limpeza.