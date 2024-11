Congresso no Paraná abre as celebrações pelo Dia do Biomédico

Dentro da programação da semana comemorativa ao Dia do Biomédico no Paraná, estão previstas diversas ações do CRBM6 pelo estado.

“O curso de biomedicina foi o segundo colocado na lista de inscritos e com a maior relação candidato/vaga, no vestibular 2025 da Universidade Federal do Paraná (UFPR)”, complementa Thiago Nascimento.

“A graduação de biomedicina é uma das mais procuradas atualmente em todo Brasil. No Paraná, os cursos são ofertados em mais de 50 instituições de ensino superior espalhadas por Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Campo Mourão, Apucarana, Foz do Iguaçu, Araucária, Guarapuava, Ivaiporã e Assis Chateaubriand”, observa o coordenador do CRBM6 Júnior, delegado regional em Londrina e coordenador de comunicação da entidade.

Como explica o também coordenador do CRBM6 Júnior e responsável pela organização do evento, Thiago Nascimento, o Congresso Acadêmico é uma forma de estimular o protagonismo dos estudantes de biomedicina no Paraná e, ao mesmo tempo, ampliar a gama de informações sobre as mais de 30 especialidades em que o profissional pode atuar no Brasil.

O encerramento do Congresso contará com uma fala da vice-presidente do CRBM6 e diretora secretária do Conselho Federal de Biomedicina, Daiane Camacho, que trará informações sobre o Conselho para os calouros e formandos.

O evento terá mesa redonda com a presença do imunologista Luiz Lisboa, a hematologista Débora Marioto e o imagenologista Saulo Pereira. Luiza Souza Rodrigues também participa do evento com a palestra Fungos Letais: Um Desafio Emergente na Saúde Global. Para encerrar o congresso, a presidente da comissão de estética do CRBM6, Valéria Avanzi, traz uma provocação aos presentes: “a estética saturou?”

À tarde os acadêmicos vão acompanhar outras discussões como a Biomedicina do Futuro, com o delegado regional de Londrina e coordenador de comunicações do CRBM6, Thiago Nascimento; e Biomedicina e Reprodução Humana, ministrada por Rayssa Alves de Lima.

Na parte da manhã serão abordados temas de áreas específicas de trabalho como a Perícia Criminal, apresentada pelo presidente do CRBM6 Thiago Massuda; Perfusão Extracorpórea – Rotina Real, com o mestre em Promoção da Saúde, Ciências e Tecnologia, Bruno Herrera; e a Biomedicina na Fisiologia do Esporte, com a especialista em performance atlética, Maria Eduarda Centeno.

O evento será no Auditório do UniCuritiba [Rua Chile, 1678, Rebouças, Curitiba-PR] e deve reunir estudantes de várias instituições de ensino superior, de diferentes regiões do estado. As inscrições são a preço de custo, já podem ser feitas pelo https://encurtador.com.br/5FeSf e as vagas são limitadas.

Abrindo as celebrações do Dia do Biomédico (20/11), o Conselho Regional de Biomedicina do Paraná 6ª Região (CRBM6) – por meio de sua ala Júnior – realiza no sábado (09/11) o 1º Congresso Acadêmico de Biomedicina.

Além do tradicional Jantar do Biomédico – que neste ano ocorre no dia 22 de novembro, em Curitiba – está prevista uma Sessão Solene em homenagem ao Dia do Biomédico no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. A sessão ocorre no dia 19/11 (terça-feira), às 18h, com a presença de autoridades e profissionais de várias regiões do Paraná.

Municípios como Cascavel, Londrina, Maringá, Paranavaí e Londrina devem iluminar pontos turísticos na cor verde – que representa esperança, liberdade, saúde e vitalidade – para homenagear a classe.

Na capital paranaense os pontos que ficarão iluminados na cor verde no dia 20 de novembro serão a estufa de vidro do Jardim Botânico, o Museu Municipal de Arte (Muma), no bairro Portão, o Monumento da Praça 29 de Março e o Museu do Automóvel do Parque Barigui.

“Este é um momento importante de celebração para nossa categoria e para reafirmar as conquistas dos últimos quatro anos, como a inclusão do biomédico no organograma do Estado e de vários municípios do interior”, destaca o presidente do CRBM6, Thiago Massuda. “Estamos organizando tudo de forma muito transparente, de modo a honrar nosso lema de trabalho e diálogo”, complementa a vice-presidente da entidade, Daiane Camacho.

A programação completa de eventos pode ser conferida nas redes sociais do CRBM6 e também pelo site www.crbm6.gov.br

O Conselho Regional de Biomedicina do Paraná 6ª Região (CRBM6) é uma Autarquia Federal com jurisdição no Estado do Paraná.

A entidade é formada por 5.902 profissionais. A sede fica em Curitiba e as delegacias regionais estão em Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, União da Vitória, Guarapuava, Umuarama, Guaíra e Ponta Grossa.

Os biomédicos atuam em mais de 30 atividades ligadas à saúde tais como acupuntura, análises clínicas e ambientais, bromatológicas [avalia a qualidade dos alimentos], auditoria, banco de sangue, biofísica, biologia molecular, bioquímica, citologia oncótica, embriologia, estética, farmacologia, fisiologia, genética, hematologia, histologia, imunologia, imagenologia, informática da saúde, microbiologia, microbiologia de alimentos, monitoramento neurofisiológico transoperatório, parasitologia, patologia, perfusão, psicobiologia, radiologia, reprodução humana, sanitarista, saúde pública, toxicologia, virologia e outras áreas.

