Confira como ficam os serviços públicos no recesso de Dia do Trabalhador

Cascavel - Em razão dos feriado nacional de Dia do Trabalhador, e o ponto facultativo no dia 2, a Prefeitura de Cascavel e as repartições públicas estarão fechadas nesta quinta (1°) e sexta-feira (2). No entanto, os trabalhos essenciais serão mantidos no Município, conforme o Decreto nº 19.241/2025.

Os atendimentos serão retomados normalmente na segunda-feira (5).

Confira o abre e fecha dos serviços municipais:

SAÚDE

UPAs



As três Unidades de Pronto Atendimento atendem normalmente, de forma ininterrupta.

BS/USFs



As unidades fecham na quinta-feira (1°) e na sexta-feira (2) e reabrem normalmente na segunda-feira-feira (5).

Vigilância Epidemiológica



Plantão de sobreaviso ininterrupto. Contato: (45) 98431-6339.

Vigilância em Saúde Ambiental (Visam)



Plantão das 7h às 19h. Contato (45) 988047211.

Vigilância Sanitária



Plantão de sobreaviso das 7h às 19h. Contato: 98431-6338.

Ambulatório de Profilaxia de Raiva Humana

Atendimento das 7h às 12h30.

Setor de Transporte sanitário eletivo



Plantão das 7h às 22h

Farmácia Básica



Farmácia Básica I: 13h às 19h

Farmácia Básica II: 7h às 13h

Farmácia Básica III: 13h às 19h



ASSISTÊNCIA SOCIAL

Restaurante Popular



As três unidades de Restaurante Popular estarão fechadas no feriado de quinta-feira (1°), mas abrirão normalmente na sexta-feira (2).

Conselhos Tutelares



Atenderão em regime de plantão pelos telefones 99972-0662 (Leste), 98431-6353 (Oeste) e 98813-5799 (Sul).