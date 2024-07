Concurso Caixa: Confira as datas das próximas etapas e resultados

O concurso da Caixa Econômica Federal está em andamento com a disponibilização de 4.050 vagas. Os participantes do certame devem ficar atentos ao cronograma para não perder nenhum prazo.

Recentemente, foram divulgados os resultados das provas objetivas para os cargos de nível médio e nível superior. Agora, importantes etapas deverão ser observadas, como a heteroidentificação e o envio de títulos.

Próximos Resultados do Concurso Caixa

Nível Médio

Para os cargos de Técnico Bancário Novo, os interessados terão até este 5 de julho para realizarem a vista da prova de redação e o pedido de revisão das notas para os candidatos que obtiveram nota inferior a 70 pontos. Os resultados desta revisão serão divulgados em 16 de julho.

No mês de julho também será realizada a aferição de veracidade dos candidatos que se autodeclararam negros. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 5 de agosto de 2024.

Nível Superior

Para os cargos de Médico do Trabalho e Engenheiro de Segurança do Trabalho, o envio dos títulos deverá ser realizado no período entre 6 e 8 de julho.

Em 18 de julho será divulgado o resultado dos pedidos de revisão da prova discursiva e o resultado preliminar da avaliação de título. A divulgação do resultado final do está marcada para 19 de agosto de 2024.

Panorama do Concurso Caixa

Sob organização da Fundação Cesgranrio, o concurso Caixa oferta 4.050 vagas (imediatas e em cadastro reserva) de níveis médio e superior de formação.

Distribuição das Vagas:

Nível Médio

Técnico Bancário Novo: 1600 + 400 CR

Técnico Bancário Novo para a área de TI: 1600 + 400 CR

Nível Superior

Médico do Trabalho: 23 + 5 CR

Engenheiro de Segurança do Trabalho: 17 + 5 CR

Os aprovados receberão salários iniciais de até R$14.915,00, além de diversos benefícios. Entretanto, os ganhos reais podem ultrapassar os R$17 mil!

As provas foram aplicadas em 26 de maio de 2024 para todos os candidatos, exceto para os inscritos no Rio Grande do Sul, que terão nova data divulgada em breve.

De acordo com a organizadora, o certame registrou 1.201.097 candidatos inscritos.

Resumo do Concurso Caixa

Banca: Fundação Cesgranrio

Vagas: 4.050

Cargos:

Técnico Bancário Novo: 1600 + 400 CR

Técnico Bancário Novo – Tecnologia da Informação: 1600 + 400 CR

Médico do Trabalho: 23 + 5 CR

Engenheiro de Segurança do Trabalho: 17 + 5 CR

Escolaridade: Níveis médio e superior

Salários: Até R$ 14.915,00

Provas:

A definir no Rio Grande do Sul

26/5/2024 para os demais estados

Crédito: Divulgação