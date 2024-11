Com sistema robusto, Defesa Civil já fez 543 alertas de situações de risco em 2024

A enxurrada que arrasou a região de Valência, na Espanha, nesta semana, provocou comoção ao redor do mundo. O volume de chuva próximo a 500 mm concentrado em oito horas deixou um rastro de destruição . O meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib, avalia a situação como atípica e destaca os efeitos da precipitação em diferentes regiões.

“Essa avaliação pode ser mais difícil de acordo com o tipo de desastre, sendo que alguns tipos de formações meteorológicas são mais facilmente identificados pelos equipamentos, como radares e satélites, do que outros.

De acordo com o capitão Anderson Gomes das Neves, chefe do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cegerd), esta é uma atividade complexa que envolve tanto equipamentos de coleta de informações quanto profissionais que analisam os dados.

Já no curto prazo, com cinco dias de antecedência, os meteorologistas classificam os sistemas mais importantes que podem gerar desastres naturais severos , como as inundações, enxurradas, ondas de calor ou frio e vendavais.

Segundo o Simepar, são doIs níveis de avaliação. As previsões de médio prazo apresentam a estimativa com 15 dias de antecedência, baseada nos sistemas e fenômenos meteorológicos atuantes no período.

O usuário é obrigado a interagir com a mensagem, uma espécie e pop-up, para acessar qualquer função do telefone . Morretes e União da Vitória participaram dos primeiros testes com a tecnologia.

A Defesa Civil se comunica por diferentes caminhos para avisar os cidadãos em caso de alerta. A principal ferramenta é a mensagem por SMS enviadas para as pessoas cadastradas de acordo com o CEP da localidade. Também é possível divulgar informações urgentes em canais de televisão por assinatura.

Dependendo do local e da intensidade da situação, são feitos os primeiros alertas e acionadas as autoridades municipais e estaduais.

O acompanhamento compartilhado entre a Defesa Civil Estadual e o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) permite a previsão de eventos com potencial para causar desastres que envolvem grandes volumes de água com até três dias de antecedência.

A AMIC (Associação das Micros e Pequenas Empresas) está em contagem regressiva para a 16ª edição do Caminho da Terra do Sol e quem deseja participar dessa experiência transformadora ainda pode se inscrever até segunda-feira (11). A peregrinação oferece uma oportunidade única de reconexão consigo e com a natureza num trajeto de 110 km em […]

A comemoração dos 73 anos de Cascavel e a abertura do Natal dos Pioneiros será um momento de grande celebração no Município. Além disso, e para marcar essa data especial, a Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Cultura, promoverá o show gratuito da famosa e renomada Família Lima, que tem 30 anos de […]

ASSERTIVIDADE

De acordo com a Defesa Civil, o índice de assertividade dos alertas também é fundamental nessa equação. No ano passado houve 884 alertas, 310 extremos e 574 moderados, com assertividade de 73% dos casos.

A assertividade é o índice usado para medir a eficácia dos alertas. São contabilizadas as mensagens enviadas e analisadas quantas realmente precederam uma situação atípica.

A Defesa Civil busca todos os anos melhorar o desempenho com a compra de equipamentos mais modernos e treinamento das equipes para refinar a informação, aumentando os acertos. Em 2022 foram 672 alertas, com 67% de assertividade

NOVOS INVESTIMENTOS

Até o fim de 2027 a Defesa Civil fará o investimento de R$ 8 milhões na modernização do sistema de alertas e no processo de cadastramento feito pelos municípios.

A intenção é reduzir em 40% o tempo necessário para inclusão das informações pelas prefeituras para diminuir o tempo de resposta dos governos federal e estadual.

Também está prevista a aquisição de novos equipamentos em substituição aos utilizados atualmente para melhorar a qualidade e a velocidade das informações coletadas.

“Com essas melhorias vamos contar com a inteligência de análise pelo próprio sistema, o que facilita a tomada de decisão com base nas informações históricas e análises técnicas”, afirma Schünig.

O processo é uma parceria com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) por meio do programa Paraná Eficiente. O compromisso firmado no ano passado com o Governo do Paraná prevê o envolvimento de diversas secretarias, com o investimento total de R$ 150 milhões.

Nos próximos meses o Governo do Estado vai ampliar a estrutura do Simepar com a aquisição de dois novos radares e 25 estações meteorológicas (10 meteorológicas automáticas e 15 hidrológicas telemétricas).

O recurso de R$ 70 milhões do projeto Monitora Paraná é oriundo da compensação do acidente ambiental da Petrobras em 2000 em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, liberados neste ano pela Justiça Federal.

A rede atual do Simepar conta com 120 estações meteorológicas telemétricas automáticas, três radares meteorológicos e cinco sensores de descargas meteorológicas.

Junto aos radares, a rede de monitoramento do Simepar será encorpada de outras formas, com a incorporação de 25 novas estações de coleta de dados ao conjunto de 120 dispositivos do órgão em operação no Estado.

No pacote está prevista a aquisição e instalação de 15 estações hidrológicas telemétricas automáticas, capazes de medir precipitação e vazão em locais com bacias hidrográficas, e 10 estações meteorológicas automáticas, que poderão medir precipitação, vento, temperatura, umidade, pressão atmosférica e radiação solar.

Fonte: AEN