Com quase 700 mil pacientes no Brasil, mercadomilionário da cannabis medicinal beira R$ 1 bilhão

A Lei Pétala foi promulgada pelo então presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSD), no dia 13 de fevereiro e já entrou em vigor. O projeto recebeu esse nome em referência a uma menina de cinco anos que foi diagnosticada com uma doença rara que afeta o desenvolvimento neurológico. Pétala representa milhares de pacientes paranaenses que, por meios judiciais, fazem uso dos medicamentos, mas têm dificuldade no acesso, devido especialmente, ao alto custo.

Nesta semana, ele proferiu palestra online no Congresso Brasileiro da Maconha Medicinal, promovido pela SBEC (Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa). O Dr. Luiz inclusive chamou a atenção para a Lei Pétala, do deputado estadual Goura (PDT).

Cascavelense hoje morando em Balneário Piçarras (SC), o fisioterapeuta clínico Luiz Antonio Manso Vieira Junior é uma das referências no tratamento à base de cannabis medicinal no Brasil. Ele trabalha com prescrição de canabidiol desde quando a Anvisa fez a liberação aos profissionais, há cerca de três anos. “ As flores da cannabis inflorescência foi inserida na farmacopeia do Brasil. Então, 2025 promete muito ”, disse, em entrevista concedida à equipe de reportagem do Jornal O Paraná.

É preciso deixar bem claro. Ao contrário do que muitos pensam o cânhamo medicinal não tem nenhuma relação com o efeito psicotrópico provocado pela maconha. No Brasil, é permitido apenas 0,3% de tetrahidrocanabinol, popular THC, o princípio ativo da cannabis. O cânhamo também pode ser utilizado na fabricação de fibras têxteis, óleos, alimentos e demais produtos.

No primeiro ano de registro, em 2018, o mercado de cannabis medicinal movimentou no Brasil R$ 3,7 milhões . Esse modo de tratamento ganhará ainda mais exposição, a partir da aprovação unânime do STJ (Supremo Tribunal de Justiça) para importação de sementes e cultivo de cânhamo industrial para fins medicinais. Agora, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) tem um prazo de 6 meses, a partir da data de 11 de novembro, para regulamentar a prática.

Os produtos são comercializados em diferentes formas. Entre as opções, constam óleos, cápsulas, sprays e tópicos. Somente neste ano, o País atraiu 413 empresas estrangeiras, responsáveis por exportar os produtos para o País. Esse mercado vem apresentando um crescimento vertiginoso. Vale ressaltar que não há nenhuma questão ideológica por trás desse assunto. É um tema de saúde pública, na visão de especialistas consultadas pela equipe de reportagem do Jornal O Paraná.

Para a CEO da Kaya, Maria Eugênia Riscala, a expansão da cannabis medicinal no Brasil é espantosa. E isso não se restringe apenas aos números, mas na forma de como a medicina integra essas opções de tratamento à rotina dos pacientes brasileiros. Hoje, são mais de 2.180 produtos à base de cannabis utilizados para o tratamento das mais diversas patologias, entre as quais a epilepsia, o mal de Alzheimer, mal de Parkinson, síndrome de tourette, síndrome das pernas inquietas, ansiedade, TEA (Transtorno do Espectro Autista), insônia e até câncer.

Do total de pacientes, 47% importam os medicamentos; 31% obtém via farmácias e 22% adquirem de associações com respaldo judicial para a comercialização.

O mercado milionário da cannabis medicinal já beira uma movimentação financeira de R$ 1 bilhão no Brasil . Conforme o mais recente relatório da Kaya Mind, os quase 700 mil pacientes no Brasil já garantiram uma comercialização de R$ 853 milhões entre produtos e tratamento com profissionais especializados. Em 2023, o uso de produtos originário da maconha já havia movimentado R$ 699 milhões. O número de pacientes adeptos a este tipo de tratamento cresceu 53% em um ano.

Com a Lei Pétala, o acesso a medicamentos e produtos à base de canabidiol (CBD) e tetrahidrocanabinol (THC) para tratamento de doenças, síndromes e transtorno de saúde às pessoas será concedido desde que apresentados os seguintes requisitos: possuir um laudo de profissional legalmente habilitado na medicina contendo a descrição do caso, o Código Internacional da Doença (CID), síndrome ou transtorno, e a justificativa para a utilização do medicamento; declaração médica sobre a existência de estudos científicos comprovando a eficácia do medicamento para a doença, síndrome ou transtorno, com a menção de possíveis efeitos colaterais; e prescrição médica contendo, obrigatoriamente, o nome do paciente e do medicamento, o quantitativo e o tempo necessário para o tratamento.



A nova lei vai permitir esse acesso desde que os medicamentos receitados estejam de acordo com as normas de saúde e autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “Ainda muito precisa ser melhorado nessa lei, mas já é um grande avanço”, destaca o Dr. Luiz, que possui quatro pós-graduações, sendo duas em cannabis medicinal, uma em cannabis sativa e outra fitoterapia tradicional. O profissional conta com mais de duas mil horas de estudos sobre o assunto.



No tratamento do câncer, por exemplo, o fisioterapeuta explica que a cannabis, além de inibir a metástase, faz com que somente as células doentes sofram a apoptose, ou seja, o suicídio celular, antes de atingir o tecido saudável. “Além disso, inibe os efeitos colaterais da quimioterapia e radioterapia”.

Preconceito



O preconceito ainda é uma barreira a ser superada, na ótica do profissional. “Recebi pacientes que tiveram uma impressão negativa do tratamento no começo, mas hoje, entendem o poder da cannabis medicinal para a melhoria da qualidade de vida”. Ele cita ainda que o THCV é um fitocanabinoide utilizado no tratamento da obesidade, inibindo a fome. O tema é tão relevante que algumas faculdades já começaram a incluir o sistema canabinoide na grade curricular. “Minha paciente mais jovem tem dois anos e a mais velha, 97 anos”, exemplifica.

Canabidiol mais barato do mercado é produzido na região Oeste

Primeira a receber autorização da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) para produção e comercialização do produto no Brasil, e pioneira em desenvolver um estudo clínico para Epilepsia, que está em análise pela Anvisa, a Prati-Donaduzzi lançou o canabidiol gotas com concentração de 20 mg no frasco de 10 ml. Ele é considerado a porta de entrada para início do tratamento. Por sua baixa concentração, pode ser utilizado em crianças acima de dois anos, jovens, adultos e idosos, sempre com orientação e receituário médico.



“Diferente de outros produtos à base de canabidiol vendidos no Brasil, o nosso é o único fabricado totalmente aqui, com a importação apenas do canabidiol isolado da Europa. Isso nos permite ter controle total da qualidade do produto e cumprir todas as exigências da Anvisa, além de gerar pesquisa, empregos e tributos no Brasil. Agora, estamos lançando a versão de 20 mg em frasco de 10 ml, disponível em gotas e com preço final inferior a R$ 90 nas farmácias” explica o CEO da Prati-Donaduzzi, Eder Maffissoni. O lançamento representa uma oportunidade de expandir o acesso ao canabidiol e reforça o compromisso da empresa em levar saúde e bem-estar para todos.

Embrapa pede à Anvisa autorização para estudos sobre cannabis sativa

A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) formatou amplo projeto de solicitação formal à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para liberação de plantio de cannabis sativa com finalidade de pesquisa no Brasil.



O objetivo da instituição é desenvolver as bases científicas e tecnológicas para subsidiar o estabelecimento de cadeias produtivas nacionais de cannabis medicinal e industrial, bem como subsidiar políticas públicas e aspectos regulamentares.

“As ações de pesquisa para essas cadeias, cujo potencial é enorme, envolvem melhoramento genético para desenvolvimento de cultivares, práticas de manejo, pós-colheita, zoneamento de riscos climáticos, estudos de viabilidade econômica e rastreabilidade”, diz Beatriz Marti Emygdio, pesquisadora da Embrapa Clima Temperado.