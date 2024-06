Com La Niña, inverno 2024 terá ondas de frio; no Oeste terá picos com mais de 28ºC

O inverno já está batendo à porta dos paranaenses. A estação mais fria do ano começa oficialmente às 17h51 de quinta-feira (20) e se estende até 22 de setembro, quando dá lugar à primavera. No Paraná, de acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), teremos um inverno com mais episódios de frio, aqueles períodos de dois a três dias com possibilidade de geada em alguns pontos, especialmente nas regiões Sul e Sudeste. Porém, a previsão aponta que a temperatura deve ficar em torno de 1ºC a 2ºC acima da média para a estação, consequência do fenômeno La Niña.

Na Região Metropolitana de Curitiba, por exemplo, os termômetros vão oscilar entre 9,5º e 23,3ºC. As mínimas para a temporada serão registradas no Sul, com média variando entre 8,1ºC e 23,2ºC e mais ocorrências de geadas. Norte e Oeste, por sua vez, atingirão picos superiores a 28ºC.

Meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib explica que o inverno paranaense tem por característica menor volume de chuva, favorecendo a passagem de sistemas frontais, em sua maioria frentes frias, o que favorece o ingresso de massas de ar frio e seco de origem polar. É essa condicionante que causa queda acentuada nas temperaturas em intervalos de 24 e 48 horas. “Teremos mais massas de ar frio em relação ao que ocorreu no ano passado, mas com a característica de serem de curto tempo. Nesses intervalos, o tempo será parecido com o que vimos no outono, inclusive com ondas de veranico”, destaca ele.

Pouca chuva

Segundo o meteorologista, julho e agosto costumam ser os meses mais secos, com as chuvas se tornando mais frequentes a partir da segunda quinzena de setembro devido ao aquecimento acentuado da atmosfera. Por isso, diz ele, a tendência é que a precipitação acumulada fique pouco abaixo da média. “Outro fenômeno típico da estação é a ocorrência de nevoeiros com intensidade e duração diretamente associadas ao padrão de tempo predominante na região. Mas, a partir da elevação da temperatura durante o dia, essa neblina logo se dissipa”, afirma o meteorologista.

PRIMEIRO DIA

Para quinta-feira (20), primeiro dia do inverno, o Simepar indica uma variação no clima conforme a região do Estado. No Norte tende a ser quente, seco e ensolarado. Eventos pontuais de chuvas com maior variação da nebulosidade ocorrem nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul. Nas demais áreas, o tempo fica estável com temperaturas agradáveis à tarde.

O sol predomina em Paranavaí, Maringá, Londrina, Apucarana, Jacarezinho, Jaguariaíva e Paranaguá. O tempo fica parcialmente nublado em Umuarama, Cascavel, Telêmaco Borba, Guarapuava, Guaíra, Rio Negro e em Curitiba. O dia deve ser nublado em Ponta Grossa e Campo Mourão. Há previsão de chuva para Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Pato Branco, União da Vitória e Laranjeiras do Sul. A temperatura mínima prevista é 13ºC em União da Vitória e a máxima deve atingir 30ºC em Umuarama, Maringá e Paranavaí.

Incêndios

De acordo com o IDR, no caso de geadas é recomendável a proteção das lavouras passíveis de cuidados preventivos no campo e nos viveiros. Os cafeeiros até dois anos devem ser protegidos com palhada (mistura de palha e farelo) ou terra. Os canteiros e estufas de hortaliças em geral necessitam de aquecimento, irrigação ou cobertura. Também devem ser protegidas as mudas recém-plantadas de frutíferas e espécies florestais tropicais. Em caso de forte resfriamento, as granjas de aves e suínos também precisam ser aquecidas.

Tempo real e geadas

No site www.simepar.br estão disponíveis informações atualizadas sobre as condições do tempo no quadro Palavra do Meteorologista. Pode ser consultada a previsão para até quinze dias por município e região do Paraná. Também podem ser visualizadas imagens de satélite, radar, raios, modelo numérico e telemetria (temperaturas e chuvas). Previsões são divulgadas diariamente no podcast Simepar Informa.

O Simepar disponibiliza também, até o final do inverno, previsões de geadas para todas as regiões por categorias de intensidade (fraca, moderada ou forte) com antecedência de até 72 horas. Avisos são lançados no serviço Alerta Geada, mantido em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR-Paraná) e disponível nos seguintes canais: aplicativo IDR Clima (gratuito no Google Play e na App Store), www.idrparana.pr.gov.br e pelo telefone (43) 3391-4500.