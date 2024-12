Com "estreia" do Sudoeste, Lote 6 vai duplicar rodovias entre Cascavel e Pato Branco

PARANÁ – O edital do Lote 6 das novas concessões rodoviárias do Paraná, publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), vai duplicar 141,08 quilômetros das rodovias BR-163, PR-182, PR-483, PR-180, PRC-280 e PRC-158, entre Cascavel, na região Oeste, e Pato Branco, no Sudoeste. O leilão está marcado para o dia 19 de dezembro, na B3, a Bolsa de Valores do Brasil. É a primeira vez que a região terá rodovias concedidas para a iniciativa privada.

Nesta última matéria da série da Agência Estadual de Notícias (AEN) sobre o Lote 6 serão detalhadas as obras nesta ligação entre as duas regiões, passando também pelos municípios de Lindoeste, Santa Lúcia, Capitão Leônidas Marques, Realeza, Ampére, Manfrinópolis, Francisco Beltrão, Marmeleiro, Renascença, Vitorino e Pato Branco. Como a maior parte da BR-163 já é duplicada nesse trecho, não estão previstas obras nesta via dentro dos territórios de Cascavel e Santa Tereza do Oeste.

Devido à grade extensão do trecho, as reportagens anteriores da série abordaram obras na BR-277 desde o Trevo do Relógio, em Prudentópolis, até o entroncamento com a PR-473 em Nova Laranjeiras; e as duplicações entre Foz do Iguaçu e Cascavel e Cascavel e Nova Laranjeiras.

LINDOESTE

O município de Lindoeste vai ganhar um novo contorno rodoviário, com 6,8 quilômetros de pistas duplas, retirando o tráfego de veículos pesados da BR-163 do centro da cidade. Também serão construídos dois viadutos do tipo Diamante, em que há uma saída e um acesso para a rodovia principal em ambos os sentidos pela pista da direita, no km 168+500 e km 163+500, e uma passarela no km 172, todos na BR-163.

SANTA LÚCIA

As obras de Santa Lúcia, também na BR-163, estão concentradas no perímetro urbano. Será construído um viaduto do tipo Diamante no km 148+580 e duas passarelas, no km 148+630 e km 148+545. Novas vias marginais serão implantadas em ambos lados da rodovia, do km 147+800 ao km 148+940, além de um trecho de duplicação de 505 metros, do km 147+870 ao km 148+375.

CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

As obras no território de Capitão Leônidas Marques incluem um Diamante no km 141, entroncamento com a PR-484 (acesso para a Usina de Salto Caxias), uma correção de traçado no km 140+593, e a duplicação da BR-163 entre o km 138+890 e o km 140+825. No perímetro urbano também serão construídos um Diamante, no km 137+660, e duas passarelas, no km 138+080 e km 137+060. E logo antes de chegar na ponte sobre o Rio Iguaçu, mais um trecho de duplicação, do km 131 ao km 131+690.

REALEZA

Após a ponte sobre o Rio Iguaçu, será implantada uma via marginal no km 128 ao km 128+500, executado o último segmento de duplicação da BR-163, entre o km 124 e o km 127+510, e construído um viaduto do tipo Trombeta, que possui três ramos de acesso, no km 123+700, entroncamento com a PR-182.