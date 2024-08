Com descontos, empresas apresentam passeios turísticos pelo Paraná

O movimento do Mercado Municipal de Curitiba teve um charme a mais neste sábado (24), com um estande do Governo do Estado no seu hall de entrada. O estande abrigou onze empresas e instituições que participam do 1º Feirão Nacional do Turismo, promovido pelo Ministério do Turismo.

A ação faz parte de uma estratégia para movimentar a economia do país com o turismo na baixa temporada. A ideia é que as empresas forneçam descontos e promoções em seus produtos e serviços, chamando a atenção de clientes.

Neste sábado, as ofertas foram apresentadas no estande montado no Mercado Municipal, mas os descontos seguem nos sites das empresas participantes até esta segunda-feira (26). No Paraná, os descontos mínimos são de 10% e variam de acordo com as oportunidades ofertadas pelas empresas.

“Esse tipo de ação do Ministério do Turismo é muito importante porque o Estado do Paraná está sendo divulgado nacionalmente. Nos sites das empresas participantes, o Brasil todo pode conhecer os atrativos do Estado e o que o Paraná tem a oferecer em diversos segmentos”, destacou a diretora geral da Secretaria estadual do Turismo, Camila Aragão.

Para o representante da Fecomércio e vice-presidente do Conselho Paranaense de Turismo, Giovanni Bagatini, as empresas paranaenses estão sempre buscando se capacitar cada vez mais e melhorar seus serviços para atender aos turistas. “O Feirão é extremamente importante para colocar na prateleira os produtos que temos no Estado. Nós temos produtos extraordinários, com qualidade, com experiências marcantes e positivas”, disse.

OPORTUNIDADE

Guia de turismo em Curitiba há mais de 20 anos, Katia Keller também se interessou em conhecer atrativos paranaenses que ainda não visitou, além de ver a oportunidade de levar clientes a esses lugares.

“Vou fazer um mini-cruzeiro agora no mês de novembro e quero levar minha família para conhecer um resort aqui no Norte Pioneiro do Estado. E também quero muito conhecer o Cânyon Guartelá, em Tibagi”, disse.

Entre as ofertas anunciadas, está o desconto de 10% nas diárias do Virá Charme Resort, localizado na região Central do Estado. Um diferencial é que o local aceita animais de estimação e oferece outras cortesias para crianças.

A Serra Verde Express tem 20% de desconto nos passeios de trem (através do pacote Pôr do Sol) e 10% no Estação Masterchef, que oferece jantares com cardápios especiais dentro do trem até o dia 01 de setembro.

A Caixa Econômica Federal também esteve presente no estande do Governo do Estado apresentando linhas de crédito com taxas diferenciadas e parcelamentos de até 21 vezes em pacotes de viagens comprados com o cartão do banco.

Segundo a diretora de Promoção, Inovação e Inteligência Turística da Secretaria do Turismo, Andressa Szekut, as empresas participantes no Paraná são de segmentos bastante diversificados e com qualidades para atender aos turistas.

“O Feirão tem a proposta de fazer grandes promoções nos estados brasileiros. Nosso objetivo é mostrar o Paraná na sua grande diversidade e de forma mais barata, oferecendo ao turismo uma gama de possibilidades para aproveitar os meses da alta e baixa temporada”, afirmou.

Kennedy Machado, representante da empresa CVC, levou ao Mercado Municipal de Curitiba os descontos que seguem no site da empresa. “Estamos trabalhando com a oportunidade de cruzeiros marítimos na temporada 2024 e 2025. São grandes ofertas em navios maravilhosos, com pensão completa em um hotel de luxo no mar”, disse.

Aroldo Schultz, em nome da Operadora Schultz, explicou que através de uma Agência de Viagens está promovendo um roteiro bastante interessante por todo o Estado do Paraná. O roteiro, segundo ele, é rodoviário e tem duração de cerca de cinco dias.

“Esse roteiro sai de Curitiba, para no Parque Vila Velha (nos Campos Gerais) para uma visita, segue para almoço em Ponta Grossa. Depois, o destino é no Monumento Salto São João, com estadia em hotel em Guarapuava, na região Central do Estado. No próximo dia, os passageiros seguem para Foz do Iguaçu, onde passeiam pelos principais pontos turísticos da cidade e região durante três dias, como Cataratas, Parque das Aves e o Paraguai”, destacou.

O retorno para Curitiba também tem paradas em atrativos paranaenses como Entre Rios, Colônia Witmarsum e o Parque Carambeí. Até o final de agosto, a empresa oferta 50% de desconto para o segundo passageiro.

Outra empresa que participa do Feirão no Paraná é a paulista Cãomigo. De acordo com a empresária Maria Paula Mansur, a empresa existe há sete anos e está estreando no mercado paranaense. “A Cãomigo é uma empresa de turismo e negócios pet family e estamos distribuindo um desconto especial de 15% em todos os roteiros que são ofertados no nosso site”.

O Parque Vila Velha também oferta voucher de R$20,00 no acesso a todas as categorias e atrativos do parque. Da mesma forma, o Daj Resort, localizado no Norte Pioneiro, apresenta ofertas exclusivas até esta segunda-feira.

“Nós estamos localizados na região de Ribeirão Claro, onde tem a maior tirolesa do Paraná. No Daj Resort, temos a maior piscina coberta com cromoterapia do Brasil. Essa é a nossa exclusividade, além da culinária que é feita com produtos locais. A promoção é de 15% de desconto para os meses de setembro e novembro deste ano e também para o mês de junho de 2025”, disse Cleverson Silva, representante do Resort.

Também participam do Feirão com ofertas especiais, as empresas Paraná Tour, Iguassu City Tour, Foz Plaza Hotel e Restaurante Madalosso.