Com aporte de R$ 41 milhões Sanepar amplia sistemas de esgoto no Oeste

Três novas frentes de obras ampliam os sistemas de esgoto sanitário de Francisco Beltrão e Ampére, no Sudoeste do Estado, e de Nova Aurora, na região Oeste. A Sanepar está implantando novas redes de coleta do esgoto, unidades de bombeamento e redes auxiliares para transporte do esgoto que vão permitir que mais de 2 mil imóveis passem a contar com o serviço de coleta e tratamento nas três cidades. Os investimentos rumo à universalização somam mais de R$ 41 milhões.

A gerente-geral da Sanepar, Rita Camana, destaca que o compromisso da empresa é com a saúde da população. “O planejamento e o programa de investimentos da Companhia são direcionados para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para recuperar e preservar o meio ambiente e para garantir o desenvolvimento social e econômico dos municípios”, disse.

Com duas estações de bombeamento de esgoto e mais de 27 quilômetros de tubulações a Sanepar irá coletar, transportar e tratar os efluentes domésticos de 1.335 imóveis das regiões dos bairros Esperança, Cohabitran, Girardi II, Terra Nossa e Recanto Verde, em Francisco Beltrão. Com esse empreendimento a cidade alcançar mais de 86% de cobertura com a rede coletora de esgoto. A previsão é a de que essa ampliação esteja concluída até outubro do próximo ano.

Em Ampére, a Sanepar trabalha para que a cidade chegue a mais de 83% de atendimento com a interligação de mais 358 imóveis ao sistema de esgotamento sanitário da cidade. Estão sendo assentados 16,7 mil metros de redes, coletores e uma estação de bombeamento para transportar o esgoto até a unidade de tratamento.