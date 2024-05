Com 36 mil vagas, Paraná liderou contratação de jovens no 1º trimestre no Sul

De janeiro a março de 2024, trabalhadores com idade entre 18 e 29 anos ocuparam 36.059 vagas de trabalho no Paraná, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego. O número representou 51% das 69.618 colocações com carteira assinada registradas no Estado no primeiro trimestre deste ano.

Em comparação ao mesmo período em 2023, quando 26.370 jovens foram colocados no mercado de trabalho, o avanço foi de 36%.

Com esse saldo, o Paraná liderou a contratação nesta faixa etária na região Sul do Brasil no primeiro trimestre, à frente de Santa Catarina (31.230 ) e do Rio Grande do Sul (26.118). No cenário nacional, o Estado ocupa a 3ª colocação, atrás de São Paulo (122.727) e Minas Gerais (48.312). Apenas um estado (Alagoas) não registrou saldo positivo no período.

Os setores que mais empregaram mão de obra jovem no Paraná nos três primeiros meses do ano foram serviços (19.939), indústria (10.135), construção (3.066), comércio (1.808) e agropecuária (1.111).

Para o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, a juventude no Paraná tem demonstrado sua força e importância no mercado de trabalho com excelente desempenho no Caged, superando a maior dificuldade enfrentada pelas faixas etárias mais jovens como a falta de experiência.

“O Paraná tem investido em ações pontuais, como mutirões de estágio e do primeiro emprego, para garantir a inserção de trabalhadores jovens em vagas formais. Na maioria dos mutirões procuramos contratantes que dispensam a exigência de experiência. Isso facilita sobretudo a contratação da juventude”, explicou.

MARÇO – Somente no mês de março, 11.330 jovens entre 18 e 29 anos conseguiram um emprego formal no Estado, o melhor desempenho da região Sul. Santa Catarina e Rio Grande do Sul empregaram 8.286 e 6.471 trabalhadores nesta faixa etária, respectivamente. São Paulo (47.347), Minas Gerais (22.945) e Rio de Janeiro (14.641) lideram o ranking.

Apenas nesse mês, os setores que mais empregaram jovens foram serviços (4.866), indústria (3.430), comércio (1.866), construção (826) e agropecuária (342).

Confira a tabela de empregos por setores e o comparativo nacional .

