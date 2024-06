COGESP realiza reunião na Penitenciária Federal e envia ofícios para Secretário e Ministro

Na manhã da última quinta-feira (06) o Conselho dos Gestores em Segurança Pública – COGESP realizou sua reunião mensal no auditório da Penitenciária Federal de Catanduvas. A maior reunião do conselho neste ano contou com a presença de chefes das forças de segurança, setor produtivo e sociedade civil organizada.

Na reunião aconteceu a assinatura de dois ofícios que serão encaminhados ao Secretário de Segurança do Paraná, Coronel Hudson, pedindo a instalação de uma companhia de Companhia Choque da Polícia Militar e, ao Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o pedido é pela instalação de uma base da PRF, especializada no combate ao crime organizado na fronteira.

“É sempre uma honra presidir o COGESP e saber da dedicação e afinco de cada um dos integrantes desse conselho. Aqui a segurança pública de Cascavel é tratada com capacidade técnica e, claro, empatia com a sociedade que quer uma cidade cada vez mais segura”, disse o deputado Marcio Pacheco.

O anfitrião do encontro, o diretor da Penitenciária de Catanduvas, Rodrigo Porto disse que tem “certeza que daqui sairão vai sair vários frutos para fortalecer a segurança pública de toda a região”.

O COGESP está em seu 11º ano de atuação e tem dentre suas principais realizações o fim do cadeião da 15ª SDP, implantação da 4ª Vara Federal – exclusiva criminal, a implantação da 3ª EsFAEP, dentre outras.

Dentre as mais de quarenta autoridades presentes no encontro que debateu a segurança em Cascavel destaca-se a presença do Comandate da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, o General Amorim.

