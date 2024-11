CNH terá novas regras com categoria para carros automáticos

Quem precisa tirar ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) deverá ficar atento às novas regras para a obtenção do documento, que podem valer a partir de 2025. As principais mudanças afetam os motoristas da categoria B, que permite conduzir veículos com peso bruto total de até 3.500 kg. Isso engloba automóveis de passeio, picapes e vans com lotação máxima de oito pessoas, por exemplo.

As mudanças fazem parte do Projeto de Lei 7746/17, de autoria da a da deputada Mariana Carvalho (PSDB-RO). Segundo o Detran-SP, a proposta ainda está em tramitação. Portanto, não há confirmação de data para o início da vigência das regras propostas. Seja como for, o objetivo da atualização é melhorar a segurança viária, assim como garantir a integridade física e mental dos motoristas.

O que muda

Segundo o PL, motoristas da categoria B serão divididos em subcategorias, que vão informar se estão aptos a dirigir carros somente com câmbio automático ou também câmbio manual. Essa resolução reflete a popularização dos modelos que fazem as trocas de marcha sem intervenção do condutor. Além disso, a medida visa permitir que os motoristas tenham treinamento específico para o tipo de veículo que serão capazes de operar.