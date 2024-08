Cinco pessoas morrem após queda de avião; veja quem são as vítimas

Na manhã desta quinta-feira (15), um avião de pequeno porte caiu e deixou cinco pessoas mortas em Apiacás, no Mato Grosso.



Estavam no voo o empresário Arni Alberto Spiering, 70 anos, e dois netos, além de um funcionário e o piloto, identificado como Helber de Souza, 44 anos.

Ari era ex-presidente do time de futebol, União Esporte Clube, ele chegou a ser homenageado como o título de cidadão mato-grossense pelo bom trabalho frente ao clube, inclusive o empresário que era dono de uma empresa de sementes e combustíveis em Mato Grosso.



A queda do avião ocorreu em uma fazenda, localizada no interior do município, próximo do Rio de Teles Pires, a região é conhecida como (paredão). Não foi encontrado nenhum sobrevivente no local do acidente.



De acordo com a Polícia Civil, o avião explodiu no momento da queda, a aeronave tinha capacidade para transportar sete pessoas, entre tripulantes e passageiros.

Em relação a averiguação do que motivou a queda do avião, o Centro de Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, conhecido como (Cenipa) abriu investigação para saber mais informações sobre o acidente.

“Na ação inicial, são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação”, escreveu o órgão em comunicado à imprensa.