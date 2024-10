Cid Moreira, ícone do telejornalismo brasileiro, morre aos 97 anos

Cid Moreira, ícone do telejornalismo brasileiro, morreu na manhã desta quinta-feira (3/10), aos 97 anos. O falecimento foi confirmado por Patrícia Poeta durante o Encontro desta manhã.

Nascido em Taubaté, no interior de São Paulo, no dia 29 de setembro de 1927, Cid Moreira começou sua carreira no rádio, mas foi na televisão que encontrou seu verdadeiro palco. Ao longo de 27 anos à frente do “Jornal Nacional”, Cid foi responsável por noticiar alguns dos momentos mais marcantes da história do Brasil e do mundo, desde eleições presidenciais até tragédias e grandes conquistas.