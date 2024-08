Cenipa conclui perícia inicial sobre queda de avião em Vinhedo

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) completou nesta segunda-feira (12/8) a perícia inicial no local do acidente com um avião da VoePass em Vinhedo, interior de São Paulo, que ocorreu na sexta-feira (9/8) e resultou na morte de 62 pessoas.

O CENIPA, que faz parte da Força Aérea Brasileira (FAB), passou o final de semana realizando a “Ação Inicial”, que envolve a coleta de informações preliminares para determinar a causa do acidente. No domingo (11/8), as caixas-pretas do avião foram extraídas com sucesso.

Com a conclusão desta etapa, a FAB informou que a investigação agora entra na fase de análise dos dados coletados, incluindo a busca de informações adicionais para identificar possíveis fatores contribuintes.

Três hipóteses estão sendo consideradas para explicar o acidente. A primeira é a possibilidade de formação de gelo nas asas, apoiada pelos boletins meteorológicos do dia e por um acidente similar registrado nos Estados Unidos há 30 anos. A segunda hipótese é que o acidente tenha sido causado por danos antigos provenientes de um “tailstrike” — quando a cauda do avião toca a pista — ocorrido em março deste ano. A terceira possibilidade é que problemas no sistema de ar condicionado da aeronave, relatados por pilotos anteriores, tenham comprometido a refrigeração da cabine.

O relatório preliminar sobre o acidente deve ser divulgado em 30 dias. O CENIPA destacou que a conclusão da investigação será realizada no menor prazo possível, conforme a complexidade do caso.

Fonte: Metrópoles