CastraPet fará castrações gratuitas em mais de 300 animais em Cascavel

O CastraPet (Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos), do governo estadual, chega a Cascavel na próxima semana. A ação de saúde pública visa a castração de cães e gatos, de forma gratuita, em todas as regiões do Paraná.

Em Cascavel o atendimento do CastraPet ocorrerá na região norte. Está prevista a cirurgia de 323 animais, sendo 50% em felinos e 50% em cachorros, com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente.

Etapas

O projeto acontecerá em duas fases. Na primeira etapa, o Setor de Bem-Estar Animal do Município realizará o cadastro de famílias em vulnerabilidade social comprovada para participar do programa de castração. Para isso, os tutores devem ir na segunda (11) e na terça-feira (12), das 9h, às 15h, na Sala de Informática do CCI Morumbi, para fazer o cadastro de seus animais. Lá repassam os detalhes do agendamento sobre a data, horário do procedimento e orientações gerais. O tutor deve levar documentos pessoais e folha resumo do Cadastro Único. Não há necessidade de levar o animal neste momento.

Na fase seguinte, estão programadas as castrações de fato. Os procedimentos acontecerão nos dias 2 e 3 de dezembro, no CCI Morumbi. No local uma estrutura do governo estadual será montada para que as cirurgias sejam realizadas com a excelências que os animais merecem.