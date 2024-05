Cascavel une forças para auxiliar vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul têm gerado impactos devastadores, deixando milhares de pessoas desabrigadas e pelo menos 32 mortos. Essa situação tem tocado profundamente o coração de todo o país, desencadeando uma mobilização nacional em prol da solidariedade e do auxílio às vítimas.

Em meio a esse cenário de comoção e necessidade, Cascavel não se mantém alheia. O prefeito Leonaldo Paranhos discutiu ontem (3) com o governador Carlos Massa Ratinho Junior a questão dos desastres naturais que ocorrem no Sul. Cascavel aderiu à campanha estadual, liderada pela primeira-dama do Paraná, Luciana Massa, para auxiliar as pessoas afetadas.

Além dos espaços que já foram colocados como ponto de arrecadação pelo Corpo de Bombeiros, a sede da Defesa Civil do Município também está arrecadando alimentos não perecíveis, água mineral e materiais de higiene para auxiliar. Paranhos destacou que o paranaense é solidário e já está auxiliando o povo gaúcho.

“Toda a nossa estrutura de pessoas está à disposição. O governador já enviou alguns profissionais e também equipamentos para o Rio Grande do Sul, e eu quero, de forma respeitosa, pedir a sua ajuda, a sua solidariedade, que doe algum tipo de alimento porque o momento é muito difícil para as pessoas que moram no Rio Grande do Sul”, enfatizou.

A Defesa Civil em Cascavel está localizada na Rua Martin Afonso de Souza, 590, bairro Pacaembu.

Fonte: Secom