Cascavel: Troca sustentável de eletroeletrônicos por mudas de árvores

INVEST PARANÁ

Em parceria com o Estado, a Shopee lança seção exclusiva com produtos paranaenses

Marcas de pequenos produtores paranaenses vão aparecer para milhões de consumidores em uma das principais plataformas de e-commerce do mundo. O Governo do Estado, por meio da Invest Paraná, e a Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores, lançaram nesta terça-feira (17) a seção especial “Do Paraná para o Brasil” no app com produtos de empreendedores que participam do programa Vocações Regionais Sustentáveis […]