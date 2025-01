Cascavel passa de 100 casos e primeiro LiraA de 2025 será só em fevereiro

Cascavel – O ano de 2024 terminou com o “fantasma do Aedes aegypti” rondando Cascavel e, já nestes primeiros dias de 2025, a situação já volta a preocupar. Na sexta-feira (10) foi divulgado o boletim semanal de arboviroses que confirmou mais 30 casos da febre chikungunya, passando de 82 para 112 casos confirmados, 104 por exame laboratorial e 8 por exame clínico. No boletim anterior não havia sido confirmado nenhum novo caso. Já os casos de dengue são 36 confirmados, os mesmos do último boletim.

Além disso, a cidade conta ainda com mais 85 casos prováveis da chikungunya. Dos casos confirmados a grande parte deles é na Região Norte da cidade, sendo 79 no Brasmadeira, 11 no Interlagos, 5 no Floresta, 3 no Morumbi e 2 no Bairro Brasília. O restante é – Cascavel Velho (2), Universitário (2), Cataratas (1), Esmeralda (1), FAG (1), Guarujá (1), Parque Verde (1), Periolo (1), Santa Cruz (1) e Tropical (1). A doença já é considerada como surto e se espalhando pela a cidade.

Para a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) a quantidade de casos é preocupante, uma vez que em 2023, entre julho e novembro, Cascavel tinha apenas 6 casos e no mesmo período de 2024. Já de dezembro do ano passado até agora, houve um grande aumento nas confirmações.

Combate

Uma das formas de combater o mosquito transmissor da dengue e chikungunya é com a aplicação do fumacê que já somam 7 ciclos, dois a mais do que normalmente é aplicado.

Segundo a diretora da Vigilância em Saúde da Sesau, Rozane Campiol, o fumacê vai continuar e serão passados mais três ciclos em outros bairros até o fim deste mês.

Para avisar a população sobre o fumacê, carros de som estão passando pelos bairros, já que alguns cuidados devem ser tomados. A recomendação é que as portas e as janelas estejam abertas, mas potes com alimentos e água de animais de estimação devem ser protegidos, assim como gaiolas, caixas de água e o próprio ser humano – principalmente as pessoas com problemas respiratórios.

Vale lembrar que o inseticida só elimina o mosquito em circulação e que, por isso, os cuidados com a eliminação de novos criadouros devem ser mantidos. É importante manter sempre os quintais limpos e não deixar nenhum tipo de água parada. “Vamos também mudar o primeiro Liraa do ano, que normalmente era realizado no mês de janeiro, já transferimos para o mês de fevereiro”, disse ela. Além disso, continua o trabalho intenso dos agentes de endemias e aplicação de inseticida costal nas localidades com casos confirmados ou suspeitos.

Ranking