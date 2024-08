Cascavel lança editais para fomentar a cultura e gerar oportunidades aos agentes culturais

A Secretaria de Cultura de Cascavel deu um passo decisivo no fortalecimento da cultura local nesta segunda-feira (26) com o lançamento de três importantes editais, em conformidade com a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab).

A iniciativa representa uma ação concreta para garantir a sustentabilidade e a continuidade de projetos culturais no município, alinhando-se aos objetivos nacionais de apoio e promoção da diversidade cultural em todo o Brasil.

Os interessados já podem acessar os editais no Diário Oficial do Município de Cascavel ou por meio do site oficial www.pnabcascavel.com.br. Os editais trazem novas oportunidades para agentes culturais e iniciativas artísticas, oferecendo tanto prêmios quanto subsídios para a manutenção de espaços culturais, com recursos oriundos da Pnab, instituída pela Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022.

Três editais, um só Objetivo: fortalecer a cultura

Os editais lançados pela Secretaria de Cultura de Cascavel abrangem diferentes aspectos do fomento cultural, todos focados na mesma finalidade: impulsionar a cultura local. São eles:

Edital de Chamamento Público nº 24/2024 – Premiação para Agentes Culturais. Destina-se a reconhecer e premiar agentes culturais que se destacam em suas áreas de atuação, garantindo que seus projetos possam prosperar e continuar contribuindo para a diversidade cultural de Cascavel. Os recursos advêm da Pnab, reafirmando o compromisso do governo federal com o financiamento contínuo da cultura até 2027.

Edital de Chamamento Público nº 23/2024 – Cultura Viva: Focado em fomentar projetos continuados dos Pontos de Cultura, este edital visa fortalecer a rede municipal de cultura, integrando Cascavel à rede nacional do programa Cultura Viva. A iniciativa reconhece a importância dos Pontos de Cultura como espaços de preservação e promoção das tradições culturais brasileiras.

Edital de Chamamento Público nº 22/2024 – Subsídio para Manutenção de Espaços Culturais. O edital busca apoiar financeiramente a manutenção de espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais em Cascavel. A manutenção desses locais é essencial para que continuem sendo pontos de convergência e expressão da cultura local.

Um marco na gestão cultural

A implementação dos editais da Pnab em Cascavel reflete o empenho do Município em alinhar-se às diretrizes federativas de financiamento cultural, com vistas à criação de um sistema sólido e sustentável de apoio à cultura. Ao permitir que agentes culturais locais acessem esses recursos, a Secretaria de Cultura de Cascavel cumpre um papel fundamental na promoção da diversidade e na inclusão cultural.

A Pnab é mais do que uma simples política de fomento. Ela representa um compromisso com o enriquecimento do tecido cultural brasileiro, uma ferramenta para o fortalecimento da diversidade e da inclusão, e um legado para as futuras gerações. Em Cascavel, essa política ganha vida por meio dos editais lançados, oferecendo um futuro promissor para a cultura local e nacional.

Interessados em participar devem acessar os editais e preparar suas propostas com base nas orientações fornecidas. Este é o momento de agir e garantir que a cultura continue a florescer em Cascavel, em sintonia com os valores e a diversidade que a Pnab propõe proteger e promover.

Fonte: Secom