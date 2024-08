Cascavel: Entre 239.601 eleitores aptos, 25.913 estão filiados a partidos

Há menos de dois meses do primeiro turno das eleições municipais de 2024, com um eleitorado apto de 239.601 eleitores, Cascavel se prepara para escolher o próximo prefeito, vice-prefeito e os 21 vereadores que irão representar a população na Câmara de Cascavel. Nos últimos meses O Paraná, já apresentou o perfil político-ideológico dos pré-candidatos a prefeitos. No decorrer do período eleitoral os vices e vereadores também serão apresentados. No entanto, agora, a reportagem preparou um detalhamento do perfil do eleitorado de Cascavel. Os dados foram divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Com um crescimento significativo em relação aos ciclos eleitorais anteriores, os números de eleitores aptos a votar no pleito de outubro não representa apenas o crescimento populacional da cidade, mas também o engajamento dos cidadãos no processo democrático.

A evolução do eleitorado de Cascavel mostra um crescimento constante ao longo dos últimos 12 anos. Em 2012, eram 204.185 eleitores registrados. Esse número subiu para 206.714 em 2016, e em 2020, já alcançava 223.090. Agora, em 2024, o número de eleitores chega a 239.601, um aumento de mais de 35 mil eleitores desde 2012.