Cascavel abre oficialmente as comemorações da Semana da Pátria

As comemorações da Semana da Pátria foram oficialmente abertas na manhã deste domingo (1) em uma solenidade cívico-militar na Feira do Teatro. A chegada do fogo simbólico e o hasteamento das bandeiras marcaram o início do evento, que contou com a presença de várias autoridades, entre elas o prefeito Leonaldo Paranhos, o comandante da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, general Evandro Luiz Amorim Rocha, e a secretária de Educação, Marcia Baldini. O Clube de Desbravadores e Aventureiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia também participou da solenidade.

O general Amorim enfatizou que este é um momento de comemorar e relembrar a luta que levou o Brasil à independência, destacando a presença da juventude nas celebrações.

“Muito me alegra ver a juventude brasileira cultuando o civismo, cultuando o patriotismo. Isso enche o nosso coração de amizade, de alegria, de felicidade, ao ver o nosso futuro amando a sua Pátria, assim como nós amamos”, ressaltou.

Em um discurso breve, o prefeito Leonaldo Paranhos declarou aberta a Semana da Pátria em Cascavel e afirmou que o momento é especial.

“É um momento em que cuidamos com amor, com dedicação e com a responsabilidade à altura que temos que ter pela nossa Pátria. Eu declaro aberta a maior programação da história de Cascavel. Declaro aberta e convido a população de Cascavel para que participe deste momento cívico que viveremos nos próximos dias”, afirmou.

A secretária de Educação, Marcia Baldini, destacou a participação dos profissionais da educação e das crianças em um momento tão especial, que é celebrar a Independência.

“Nós precisamos levar cada vez mais a história do nosso país e a história dessa data, pois muitas pessoas não sabem o que significa 7 de setembro. É a data cívica mais importante do nosso país”, observou.

Na tarde deste domingo, ocorrerão atividades cívicas nos distritos de Rio do Salto (13h30) e Juvinópolis (16h). As atividades continuarão durante a semana em escolas de diferentes regiões da cidade.

Fonte: Secom