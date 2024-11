Cartórios apontam que Cascavel tem média de 119 órfãos por ano desde 2021

“Os mais de 2,5 mil órfãos registrados no Paraná, são um retrato impactante das consequências sociais que enfrentamos nos últimos anos, especialmente durante a pandemia da Covid-19. A orfandade registrada nos Cartórios do Paraná reforça a importância de termos dados precisos para compreender a dimensão do problema e planejar políticas públicas que ofereçam suporte a essas crianças e adolescentes”, afirma o presidente da Arpen/PR, Cesar Augusto Machado de Mello. “Como registradores, nosso papel vai além da documentação: buscamos contribuir para uma sociedade mais informada e preparada para enfrentar desafios como esses”, completa.

O levantamento abrange o período de 2021 a 2024, quando foi possível realizar o cruzamento dos dados dos CPFs dos pais existentes nos registros de óbitos com o registro de nascimento de seus filhos. Isto possibilitou averiguar com exatidão o número de órfãos no país ano a ano. Até a metade de 2019 não havia a obrigatoriedade de inclusão do CPF dos pais no registro de nascimento . Fato que inviabilizava uma correlação exata entre ambos os registros, número que ficou consolidado a partir de 2021.

Arpen/PR

Segundo os dados consolidados pela Arpen-Paraná via ON-RCPN, além dos 124 órfãos contabilizados em 2021, o ano seguinte registrou 103 crianças que perderam ao menos um dos pais, enquanto 2023 registrou um aumento para 126 órfãos e, até outubro de 2024, o número já totaliza 124, o que já supera o recorde do ano passado neste período.

Fenômeno da Covid-19

Os dados consolidados do levantamento dos Cartórios de Registro Civil apontam que a Covid-19 deixou, desde 2019, 32 crianças órfãos de pelo menos um de seus pais em Cascavel. Se forem consideradas doenças correlacionadas ao coronavírus no período, como Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) – 2; Insuficiência Respiratória – 12; e Causas Indeterminadas – 1, o número pode chegar a ao menos 47 crianças órfãos por causa de doenças relacionadas à Covid desde 2019.

Ainda segundo o estudo, ao menos uma criança perdeu os dois pais em razão da doença causada pelo novo coronavírus. O levantamento ainda aponta reflexo no aumento do número de órfãos em razão do falecimento de seus pais em doenças como Infarto, AVC, Sepse e Pneumonia, que estiveram relacionadas com a pandemia nos últimos anos.

Sobre a Arpen/PR

Fundada em junho de 1995, a Associação do Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Paraná (Arpen/PR) representa a classe dos Oficiais de Registro Civil de todo o estado, que atendem a população em todos os estados brasileiros, realizando os principais atos da vida civil de uma pessoa: o registro de nascimento, o casamento e o óbito.

Fonte: Assessoria Arpen/PR