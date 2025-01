Carreta tomba e causa interdição parcial na PRc-467 em Cascavel

Cascavel - Na manhã desta quinta-feira (30), um acidente de trânsito envolvendo o tombamento de uma carreta carregada com milho causou interdição parcial na rodovia PRc-467, em Cascavel. O incidente ocorreu em uma das alças do Trevo Cataratas, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento de Estradas e Rodagens (DER).

O veículo, que seguia pela rodovia, tombou para o lado esquerdo, espalhando a carga de milho pelo acostamento e obstruindo parcialmente a via. Apesar do impacto, o motorista, um jovem de 23 anos, sofreu apenas uma laceração no braço esquerdo, sendo prontamente atendido no local. Apesar dos ferimentos, o condutor recusou o encaminhamento para o hospital.

Devido ao derramamento de milho, o fluxo de veículos no trecho ficou parcialmente comprometido. No entanto, com cautela, os motoristas ainda conseguiam transitar pelo local. Imediatamente, equipes da PRF e do DER iniciaram os trabalhos de desobstrução da via, uma operação que deve se estender por algum tempo, devido à complexidade da remoção da carreta e da carga.