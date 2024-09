Carreta do Progeti chega ao bairro Interlagos com oferta de cursos gratuitos à comunidade

A Carreta do Progeti, projeto criado pela Fundetec, com apoio da Prefeitura de Cascavel, continua rodando os bairros da cidade e aproximando crianças e jovens de 8 a 23 anos do universo da tecnologia. Desta vez, a unidade móvel está estacionada no bairro Interlagos, precisamente na Rua Watkins Glen, esquina com a Avenida Interlagos.

Por meio do Programa Estratégico de Geração de Emprego em Tecnologia da Informação, são ofertados gratuitamente os cursos de Programação com Games, Linguagem de Programação, Modelagem e impressão 3D, Introdução à Robótica e Inteligência Artificial. Cada curso, tem 10 vagas disponíveis, ou seja, 50 no total. As aulas já estão com inscrições abertas para os alunos do bairro e de regiões vizinhas. Elas podem ser realizadas presencialmente na carreta ou ainda online pelo site www.progeticascavel.com.br/inscricoes

A previsão é de que as aulas comecem no dia 7 de outubro, atendendo de segunda a sexta-feira, mas o atendimento poderá ser ampliado de acordo com a demanda.

Além da inclusão social, que é a marca registrada do projeto, existe a possibilidade de emprego, num mercado de trabalho cada vez mais carente de profissionais.

O Progeti já formou cerca de 2 mil alunos com sua unidade itinerante e alguns módulos em escolas como o Instituto Federal. Desde março, o projeto também oferece formação e capacitação nas salas de aula na Estação de Inovação Hub One.

Fonte: Secom