Carlos Gomes: forte chuva alaga trechos e nova tubulação vai reforçar a drenagem 

Além disso, devido a todas essas modificações a água acabou ganhando velocidade nessas aberturas. Com isso, as bocas de lobo não deram conta de absorver essa água que acabou correndo também de forma superficial, agravando o problema em pontos específicos. Mas, segundo o secretário, não ocorreu devido a um erro de projeto, e sim por conta do subdimensionamento da rede, já que existem em todo o trecho várias caixas de passagem. Outra frente de trabalho estará no triângulo do Banco do Brasil, abrindo as bocas de lobo.

Ele explicou que em toda a obra foram colocados novos tubos de galeria de água pluvial seguindo o projeto da nova avenida e ligada a uma tubulação já existente que acabou não dando conta do volume de água . Além disso, em alguns pontos estourou o bueiro e arrastou o material que estava nas calçadas para a pista . “Precisamos captar a água antes que ela ganhe velocidade e comprometa a nova estrutura da via e imóveis, principalmente aqueles que ficam abaixo do nível da rua”, exemplificou.

Na Rua Rodrigues Alves, no Bairro Parque São Paulo, uma cratera abriu-se em frente às residências devido à força da água da chuva . Isso acabou impossibilitando moradores de entrarem em suas casas. Para tentar resolver o problema, a partir desta sexta-feira (25), a construtora que está fazendo a obra da nova avenida estará já trabalhando para fazer a abertura de uma nova tubulação. A rede vai começar no cruzamento da Avenida Carlos Gomes com a Rua Prudente de Moraes e seguirá até o Parque Tarquínio ligando ao rio.

O grande volume de chuva em um curto espaço de tempo – 32 milímetros em apenas uma hora – que caiu na noite de quarta-feira (23) em Cascavel expôs ainda mais um problema que vem sendo apontado pelos moradores de ruas próximas à Avenida Carlos Gomes há algumas semanas com as chuvas fortes. A água acabou entrando em algumas casas, levando parte do material que estava nas vias para o prosseguimento da obra para as ruas . Isto trouxe uma série de transtornos aos moradores.

Outras ruas

Além das ruas do entorno da Carlos Gomes, outras ruas tiveram problemas com a grande quantidade de chuvas. Entre elas, ruas próximas da Avenida Piquiri, obra que foi entregue há pouco tempo, Salgado Filho, Olavo Bilac e na Antonina. Sobre isso, Rancy disse que as equipes de engenharia estarão avaliando todos os pontos, para tomar as providências necessárias para resolver os problemas.

Em obras

A Avenida Carlos Gomes está em obras desde o dia 18 de setembro do ano passado. O prazo para entrega é até o dia 18 de dezembro deste ano. A obra está com cerca de 65% de execução e o asfalto quase concluído, estando atrasada a colocação das calçadas.

Ao todo, a obra vai custar o valor de R$ 51.144.674,40. O montante será pago com recursos que foram emprestados ao Município pelo Banco Fonplata por meio do PDU (Programa de Desenvolvimento Urbano).

Ela tem ao todo um total de 56 quadras, sendo que em todo o trecho, a base do asfalto foi refeita, assim como toda a pavimentação, galeria de água pluvial e trocada a calçada para paver no prolongamento em que a obra passa. A obra inclui ainda uma ciclovia, interligando com a Rua da Lapa. Além disso, uma revitalização de um trecho da Rua Rio da Paz, local com intenso movimento de veículos próximo ao Terminal Sul.

Proibida conversão

Na edição do último final de semana a reportagem do Jornal O Paraná trouxe uma entrevista exclusiva com o secretário. Ele afirmou que depois de pronta a Carlos Gomes seguirá o modelo das três principais avenidas da cidade: Brasil, Tancredo Neves e Barão do Rio Branco. Estas vias tiveram mudanças consideráveis depois da revitalização, com a proibição de retorno. Desde a Avenida Brasil até a Unioeste, é necessário o looping de quadra para acessar de um lado ao outro da avenida.

Em toda ela abriu-se entradas das ruas que antes não existiam. Isto para que os motoristas possam atravessar de um lado ao outro por meio do looping de quadra. Este serviço foi possível com a retirada do canteiro central, que era uma grande mureta em todo o percurso. No entanto, três entroncamentos estão ainda sendo estudados pela Sesop e a Transitar, para que seja definida a melhor forma de tráfego no local. Pois são uniões de várias vias e o conjunto de vários semáforos. Estes pontos são na região do Cemitério Central, na Rua Jaime Duarte Leal e no cruzamento da Rua Rio da Paz.