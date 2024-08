“Calorão no inverno” faz umidade do ar despencar e aumenta riscos de incêndios

Os olhos ardendo, a pele ressecada e a sensação de sede constante são alguns dos sintomas que a baixa umidade do ar e o calorão fora de época acabam trazendo para o nosso corpo. Em pleno inverno, da semana passada para cá, as temperaturas tiveram uma mudança de pelo menos 25 graus, passando do frio para o calor. A umidade do ar está abaixo dos 30%, sendo que o ideal é de pelo menos 60%, mas as temperaturas estão bem altas em todo o Paraná, pelo menos 5 graus acima da média. Nesta segunda-feira (19) a temperatura atingiu 32,6 graus em Cascavel.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um alerta sobre uma onda de calor e, por isso, é importante que a população fique atenta e se hidrate bem durante o período. O calorão deve seguir firme até quinta-feira (22), quando tem previsão de chuva e as temperaturas devem voltar a cair e voltar o frio, com previsão de mínimas até de 5 graus no fim de semana, entre sábado e domingo, mas na sequência as temperaturas voltam a subir.

Até lá, as altas temperaturas acabam incomodando um pouco e causando preocupação. De acordo com o tenente Vitor Koerich, do Corpo de Bombeiros de Cascavel, o tempo seco acaba aumentando as chances dos incêndios ambientais e somente neste fim de semana ocorreram três grandes focos em diversas áreas. “Essas são as que foram registradas, porque temos algumas condições que realmente favorecem, eles fazem com que o ambiente esteja mais propenso a esse tipo de ocorrência, principalmente com relação ao aumento das temperaturas e também do tempo seco”, explicou.

Segundo Koerich, ao longo dos anos eles percebem que os meses de julho e agosto são os que têm maior quantidade de ocorrências de incêndios ambientais, além do clima, com o fator humano. “Tem pessoas que tentam fazer a limpeza de um terreno ateando fogo ao lixo também e acaba às vezes saindo de controle e vindo ocorrer um incêndio”, alertou.

Alerta

O alerta para o risco de incêndios segue até a próxima quarta-feira (21) por conta do calor intenso. Um mapa que foi encaminhado pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) demonstra que o mapa do estado está todo em vermelho, que representa risco muito alto para ocorrência de incêndios.

Dicas

Algumas dicas, passadas por médicos, quando a umidade relativa do ar está baixa são: lave as mãos com frequência e evite colocá-las na boca e no nariz. Procure manter o corpo sempre bem hidratado. Beba bastante água, mesmo sem sentir sede. Na hora do lanche ou da sobremesa, dê preferência a frutas ricas em líquidos, como melancia, melão e laranja, por exemplo.

Em especial, fique atento à hidratação das crianças, idosos e doentes. Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento. Evite a prática de exercícios físicos entre 10h e 16 h e coloque chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol.