Bolsa Família beneficia cerca de 75 mil pessoas no Oeste e provoca “desestímulo” ao emprego

Dando continuidade ao trabalho de pesquisa realizado pela Câmara Técnica de Empregabilidade, vinculada ao POD (Programa Oeste em Desenvolvimento), coordenada por Sergio Antonio Marcucci, outro ponto que chamou a atenção envolve o número de beneficiários do programa social Bolsa Família e quanto ele gira na economia regional. Em todo o Paraná, são atendidas 618.560 famílias.

Inclusive, o pagamento desse benefício é tido como responsável pela baixa procura por empregos em todo o País, a no Oeste não é diferente. Recente reportagem veiculada pelo Jornal O Paraná, mostrou que somente no setor cooperativista da região, há perto de 10 mil postos de trabalho, grande parte na linha de produção. Entretanto, o acesso a recursos sociais têm afastado cada vez mais as pessoas do vínculo empregatício.

Conforme apurado, são 74.314 famílias beneficiadas diretamente na região Oeste recebendo o recurso do governo federal, totalizando 203.752 pessoas atendidas diretamente nos 54 municípios da área de abrangência da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná).

Utilizando como base uma média mensal de ganho por família de R$ 678,43, o programa social responde pela movimentação financeira na região na ordem de R$ 50,4 milhões. Economistas afirmam que o recurso original gira três vezes no comércio ou seja, olhando por esse prisma, são R$ 150 milhões responsáveis por impulsionar a economia dos municípios.

Por sua vez, o Auxílio Gás contempla 15.387 famílias, com média de repasse de R$ 110, gerando uma movimentação total de R$ 1.692.570,00. O POD utilizou como fonte de consulta o Bolsa Família e Cadastro Único de 02/2024. O BPI (Benefício Primeira Infância) é destinado a famílias beneficiárias que possuem crianças com idade até sete anos incompletos. O BPI favorece 43.497 famílias no Oeste do Paraná. Cada criança tem direito a receber por meio dos responsáveis a quantia de R$ 150. Isso corresponde a R$ 6.524.550,00. A Câmara Técnica de Empregabilidade do POD conta ainda com o vice-coordenador, Flávio Furlan e o secretário Robson Giollo.

Enquanto isso, a Caixa Econômica Federal começou a pagar a parcela de junho do novo Bolsa Família na última segunda-feira. Recebem os beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) de final 1.

Os beneficiários do Rio Grande do Sul também receberam o pagamento nesta semana, independentemente do NIS. O pagamento unificado beneficiará cerca de 658 mil moradores do Estado. O mesmo serve para moradores de municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública em outros Estados.

O valor mínimo é de R$ 600. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50,00 a famílias com gestantes e filhos de sete a 18 anos e outro, de R$ 150,00, a famílias com crianças de até seis anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento é realizado nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas digitais de poupança do banco.

Além do benefício integral, cerca de 2,6 milhões de famílias estão na regra de proteção em junho. Em vigor desde junho de 2023, essa regra permite que famílias cujos integrantes consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até dois anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo.