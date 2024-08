Balé Teatro Guaíra fará abertura do 34° Festival de Dança

Cascavel está prestes a se transformar no epicentro da dança com o início do 34º Festival de Dança, um dos eventos culturais mais esperados do ano. De 28 de agosto a 1º de setembro, o festival promete encantar o público com uma programação diversificada, rica em expressões artísticas e trocas culturais. A abertura, marcada para a noite de 28 de agosto, será um marco na história do evento, com a apresentação do consagrado Balé Teatro Guaíra em seu espetáculo, “Contraponto”. E para esta noite especial, o ingresso é gratuito, mas com um apelo à solidariedade: a doação espontânea de 1 quilo de alimento não perecível, destinado ao Provopar.

Abertura com “Contraponto”



O espetáculo “Contraponto” traz duas coreografias distintas que prometem mexer com o imaginário e as emoções do público. A primeira parte, intitulada “Anima – Imensidão Adentro”, assinada por Alan Keller, convida os espectadores a um mergulho profundo em um mundo fantástico, repleto de imagens e sensações que exploram o conceito do “eu” e o elemento vital que o anima. Em seguida, “Castelo”, coreografado por Alessandro Sousa Pereira, conduz a plateia a uma reflexão sobre as defesas e estratégias necessárias para viver nos tempos atuais.

Ambas as peças se destacam pela resistência, força e potência que transmitem, criando um espetáculo visualmente encantador e profundamente sensorial. Segundo Luiz Fernando Bongiovanni, diretor do Balé Teatro Guaíra, “Contraponto” é uma obra que conversa diretamente com o público, seja ele conhecedor ou apenas admirador da dança contemporânea. “É um programa que, apesar de ter uma profundidade estética, é amigável para quem não está habituado com esse universo. Tenho certeza de que todos sairão encantados”, afirma Bongiovanni.

Seis noites de espetáculos e competições: A celebração da dança



O 34º Festival de Dança de Cascavel não se resume apenas à grandiosa abertura com o Balé Teatro Guaíra. Serão seis noites dedicadas à dança em suas mais variadas formas, incluindo mostras competitivas, apresentações avaliativas e performances que abrangem estilos que vão do clássico ao contemporâneo, passando pelo gospel e até o K-Pop.

A programação completa inclui:

• 28/08: Abertura com o espetáculo “Contraponto” no Teatro Municipal Sefrin Filho, às 20h.

• 29/08: Segunda apresentação de “Contraponto”, também no Teatro Municipal Sefrin Filho, às 20h.

• 30/08: Mostra competitiva e avaliativa da categoria Júnior, às 19h15, no Teatro Municipal Sefrin Filho. No mesmo dia, às 20h, no Centro Cultural Gilberto Mayer, acontece a 4ª Mostra Gospel.

• 31/08: Mostra competitiva e avaliativa da categoria Sênior, às 19h15, no Teatro Municipal Sefrin Filho, com premiação para a maior média e melhores coreógrafos. Paralelamente, no Centro Cultural Gilberto Mayer, às 19h15, ocorre a Noite de Dança do Ventre, com apresentações das categorias Júnior e Sênior.

• 1/09: Encerramento do festival com uma matinê avaliativa da categoria Infantil, às 15h, no Teatro Municipal Sefrin Filho, seguida do 2º K-Pop Dance Cascavel, às 17h15, também no Teatro Municipal.

Um festival que constrói memórias e promove a solidariedade

O Festival de Dança de Cascavel chega à sua 34ª edição consolidado como um evento de extrema relevância para a cultura local e regional. Ao longo desses anos, o festival não apenas revelou talentos, mas também se tornou um espaço de troca de experiências e aprendizado, fortalecendo a linguagem artística da dança.

Este ano, além do aspecto cultural, o festival reforça seu compromisso social. A entrada para as apresentações é gratuita, mas a organização convida o público a colaborar com a doação de alimentos, que serão destinados ao Provopar. A ação solidária faz parte do esforço contínuo da Secretaria de Cultura de Cascavel em integrar a arte e a responsabilidade social, criando uma rede de apoio que vai além dos palcos.

Como participar e garantir seu lugar



Os ingressos para as apresentações de “Contraponto”, tanto na noite de abertura quanto na segunda noite, estão disponíveis online. Para garantir o seu, basta acessar os links: www.linktr.ee/culturacascavel ou www.sympla.com.br. É importante lembrar que, apesar de a entrada ser gratuita, a doação de 1 kg de alimento não perecível é fortemente incentivada.

Fonte: SECOM