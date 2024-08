Avião da FAB pousa em Cascavel com corpos de Ana Redivo e Silvia Osaki

Chegou na tarde desta terça-feira (13) no Aeroporto Regional do Oeste, em Cascavel, os corpos de Ana Carolina Redivo e Silvia Cristina Osaki. Elas estão entre as vítimas do trágico acidente aéreo com o voo 2283, da VoePass, que tirou a vida de 62 pessoas. Assista o vídeo abaixo:

O translado foi a bordo da aeronave KC-390 Millennium, operada pelo Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte (1º/1º GT) – Esquadrão Gordo, que decolou da Base Aérea de São Paulo (BASP), onde, antes, aconteceu uma celebração religiosa.

Ana Carolina Redivo será velada no Salão Paroquial de Santa Tereza do Oeste, a partir das 18 horas. O sepultamento está marcado para amanhã (14), às 16 horas, no Cemitério de Santa Tereza. Já Silvia Cristina Osaki será cremada amanhã, em Cascavel.

No avião também foi transportado o corpo de uma terceira vítima, que terá como destino final a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O nome não foi divulgado.

CLIQUE AQUI E VEJA QUEM SÃO AS 62 VÍTIMAS DO ACIDENTE AÉREO.