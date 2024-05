Avião da Casa Militar leva alimento especial para crianças internadas

A aeronave King Air 350, da Casa Militar do Governo do Paraná, decolou na manhã deste domingo (5) do Aeroporto do Bacacheri, em Curitiba, com uma missão: entregar oito bolsas de nutrição parental (NPT), uma alimentação especial em formato de soro, para serem administradas em três crianças que estão internadas em hospitais de Santa Maria, além de uma na cidade de Santiago, no Rio Grande do Sul. O avião partiu às 9h15 da Capital com destino a Cascavel, para buscar os suplementos que serão levados até Santa Maria, com previsão de chegada na cidade entre 12h e 12h30.

A operação emergencial foi necessária porque o laboratório gaúcho que fornece o suplemento aos hospitais teve suas instalações comprometidas pelas chuvas intensas que atingem o estado. Os produtos foram então disponibilizados pela Essencial Fármacos e Nutrição, laboratório de Cascavel, no Oeste do Paraná, especializado na produção de nutrição não parental, fornecendo para diversos hospitais do Paraná.

“Estamos atendendo a um pedido do próprio governador Carlos Massa Ratinho Junior, que foi contatado por uma pessoa no Rio Grande do Sul que relatou a dificuldade em conseguir esse alimento. Os pacientes estão aguardando esse medicamento, que deve ser administrado ainda hoje”, explicou o chefe da Casa Militar do Paraná, tenente-coronel Marcos Tordoro. “Então disponibilizamos a aeronave, os pilotos e a equipe para fazer essa entrega o mais rápido possível”.

O NPT é personalizado para cada paciente e necessita de um rigoroso controle de produção, armazenamento, transporte e administração, que é feita por via venosa, e cada bolsa tem validade de apenas 48 horas. Por isso a mobilização da aeronave do Departamento de Transporte Aéreo da Casa Militar, que já tem experiência no transporte de emergência de órgãos para transplante, por exemplo.

O chefe da Divisão de Transporte Aéreo, tenente-coronel Márcio Valim de Souza, explicou que a equipe fica à disposição para atendimentos emergenciais como este. “Atendemos diuturnamente as demandas da nossa Central de Transplantes, em trabalho que é referência em todo o Brasil. Temos experiência em atender emergências e as necessidades dos paranaenses, e agora auxiliando nossos irmãos gaúchos”, disse.

“Temos essa vocação em ajudar. As aeronaves do Estado já atenderam emergências como em Brumadinho, Rio de Janeiro e Itajaí. Sempre que é solicitado o Paraná sai em apoio a outros estados”, salientou o tenente-coronel Valim. “É um alimento personalizado, que precisa ser administrado rapidamente nos pacientes. Por isso a aeronave faz a diferença”.

Serão atendidos de forma emergencial quatro pacientes infantis, internados no Hospital Geral Unimed de Santa Maria, no Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, no Hospital Universitário de Santa Maria, além de um que faz uso em domicílio da cidade de Santiago.

SOS RS – O Governo do Paraná está mobilizado no auxílio à população afetada pelos desastres climáticos no Rio Grande do Sul. Na quarta-feira (1), logo no início dos eventos, uma equipe com 32 integrantes do Corpo de Bombeiros do Paraná foi deslocada para auxiliar nos resgates às vítimas, principalmente as que estão ilhadas pelas enchentes. Uma aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas também foi mobilizada para auxiliar nesse trabalho.

Nesta segunda-feira (6), quatro caminhões da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Paraná partem para o Rio Grande do Sul levando colchões e kits dormitório. O órgão também vai auxiliar na logística para o envio de 144 mil copos de água doados pela Sanepar e de seis toneladas de alimentos disponibilizadas pela Ceasa/PR

O Estado faz também a campanha SOS RS. Até quarta-feira (8), a população pode fazer doações em qualquer quartel do Corpo de Bombeiros do Paraná. São necessários alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene e limpeza, bem como colchões, colchonetes e cobertas.