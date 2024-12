Avião com 67 passageiros cai no Cazaquistão; 32 sobrevivem

Um passageiro gravou os minutos que antecederam a queda do avião da Azerbaijan Airlines com 67 pessoas a bordo perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão, na madrugada desta quarta-feira (25/12). De acordo com o site de monitoramento Flighradar24, o avião teria chegado a despencar cerca de 1.417 metros em apenas dois minutos nos últimos momentos do voo. Nas imagens do passageiro, é possível ver como ficou o interior do avião após a queda.

O vídeo mostra o antes e o depois da queda. Na primeira parte do vídeo, com olhar triste e uma aparente tranquilidade, o homem pede calma e diz confiar em Allah. Nas imagens, é possível perceber que as máscaras de oxigênio foram liberadas e que parte do painel lateral de revestimento foi desprendido.

Na segunda parte do vídeo, com o avião já em solo após a queda, é possível ver bagagens espalhadas e pessoas caídas pela aeronave. “Tudo bem, vamos para casa”, disse o homem após a queda, mostrando o interior da aeronave.

Em nota, a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), fabricante do avião de passageiros, disse em nota que “está pronta para auxiliar todas as autoridades relevantes” sobre as causas do acidente.

Causas do acidente